Тюменские власти отложили строительство мусорных заводов из-за санкций и земли

Тюменские чиновники объяснили, почему разрешили регоператору «ТЭО» отложить срок строительства «мусорных» заводов в Тобольске и Ишиме. По словам замгубернатора Ларисы Теплоуховой, которая описывала логику властей, в Ишиме возникли серьезные трудности с землей. И срыв сроков соглашения, якобы, никак не зависел от «ТЭО». Поэтому нужно дать дополнительное время, чтобы завод по мусоросортировке все-таки построили. Кроме того, внезапно выяснилось, что заводы должны были быть построены с иностранными агрегатами и узлами, но из-за санкций инвесторам пришлось срочно выбирать новых поставщиков оборудования. Послабления в сроках строительства жестко раскритиковали представители оппозиционных партий. В том числе, и коммунист Тамара Казанцева, которая спорила с чиновниками в суде и давно указывала на срыв сроков и ошибки в терсхеме. А член ЛДПР Глеб Трубин удивился, что о проблемах с импортозамещением молчали столько лет, и только сегодня решили их обнародовать. Дискуссия случилась в четверг, 20 июня, на очередном заседании думы Тюменской области, сообщает агентство «Новый День».

Депутат Инна Лосева сегодня презентовала поправки в закон «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов». Корректировки позволяют перенести сроки возведения объектов на восемь месяцев.

В Тюменской области регоператор «ТЭО» не успевает вовремя возвести мусоросортировочные заводы в Ишиме и Тобольске. И депутаты сразу связали поправки с этими объектами.

Заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова уверила, что регоператор «ТЭО» не остановил работу по строительству. «Концессионер строит заводы, в Тобольске завод практически готов, идет монтаж оборудования. Объект будет введен к 1 сентября. Вопрос законопроекта связан с ишимской площадкой. Полигон долго находился в реконструкции, оформлялся ввод и реконструкция самого полигона. И он был передан в Тюменскую область только в прошлом году. Участок, который был передан для завода, практически разрезан пополам. Мы провели большую работу, исключили этот участок из полигона и готовы отдать его концессионеру. Потом концессионер объединит этот участок. Завод на нем концессионер готов построить к декабрю, но нам нужно ввести его в эксплуатацию, а там январские праздники. Поэтому мы закладываем в закон восемь месяцев», – пояснила Теплоухова.

Слово взяла Тамара Казанцева. «Мы подали в суд, суд отказал, так как приняли новое постановление по терсхеме (правительство Тюменской области – прим.ред.) – издали его за два часа до суда 17 июня 2019 года. Заводы должны были быть построены в 17 году, теперь срок перенесли на 19 год. Но ведь плату с людей по-прежнему берут. Терсхема, а именно потоки мусора, не изменилась – с Вагайского района отходы должны возить в Тобольск – а там нет никакого завода по сортировке. В Ишимском районе должны возиться на 4 км Бердюжского тракта – там нет никакого завода. Из Заводоуковска – на Ялуторовскую станцию. А там свалка горит. Людей водят за нас. Мы потакаем регоператору, чтобы они обдирали наше население», – сказала коммунист.

Традиционно пыл оппозиции решили остудить замечаниями по регламенту. Ремарку сделал Владимир Нефедьев. «Тамара Николаевна, вы выступили не по существу законопронкта. Мы предполагаем наиболее благоприятные условия для концессионера, чтобы появился завод в Ишиме. Я делаю вам замечание как председатель комиссии по депутатской этике», – сказал единоросс.

Другой член КПРФ Юрий Юхневич поддержал недовольство однопартийцев. «Если одна из сторон не выполняет обязательства, то почему мы должны делать поблажки. В Тобольске все на уровне столбов», – заметил депутат, имея в виду, что завод только начинается строится.

Единоросс, представитель ямальского лобби, Николай Яшкин упрекнул коммунистов в демагогии. «Принятие этого закона показывает, что по трудному вопросу (мусорная –экологическая реформа – прим.ред) принимаются важные и своевременные решения. Это понятно всем, кто не только словами и митингом занимается, а кто хоть когда-то работал на производстве», – заявил парламентарий. Также линию «ЕР» поддержал Александр Крупин. «Участок в Ишиме передан концессионеру с обременением. Участок был перегорожен. Сегодня ситуация поправилась», – повторил он озвученные ранее тезисы.

После этого объясниться снова решила Инна Лосева. Вот здесь-то она и заявила, что возникли проблемы с импортозамещением. «Вопросы остро стоят во всех регионах, и вы видите это в СМИ Тюмень одна из первых разработала терсхему. Сегодня Минприроды ставит регион в пример многим субъектам. На пути бывает много сложностей. Мы в 2015 году начали разрабатывать терсхему, были санкционные сложности, те структуры, которые должны были поставить оборудование – они отказались от обязательств. И теперь концессионеры ищут новые пути. По ходу этой концессии концессионер принимал нестандартные решения. И на Тобольской площадке, и на Ишимской они монтирую все узлы, хотя раньше хотели сразу готовые узлы привозить. Перешли на других поставщиков», – сказала депутат.

Она также упрекнула Юхневича в том, что он «под запись» озвучивает неверную информацию о том, что на месте строительства завода в Тобольске сейчас есть только «столбы». «Я сегодня вам передам документы, какая работа там проведена. Это стыдно – говорить о том, чего вы не знаете», – заключила народный избранник.

После этого свое удивление высказал депутат Глеб Трубин. «Тема про импортозамещение появилась только сегодня. У меня это вызывает удивление. Ни на одном совещании раньше не было ее», – заметил либерал –демократ. Скоррректировано в 11:25.

В итоге большинством голосов законопроект в окончательном чтении приняли. Его направят губернатору Александру Моору на подпись.

Тюмень, Юлия Фролова

Тюмень. Другие новости 20.06.19

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