Тюменский «мусорный» регоператор объявил, когда достроит сортировочные заводы в Ишиме и Тобольске

Тобольский мусоросортировочный завод будет введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Аналогичное предприятие в Ишиме запустят в эксплуатацию в феврале 2020 года, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 июля гендиректор Тюменского экологического объединения «ТЭО» Константин Фрумкин.

На данный момент тобольский мусоросортировочный завод готов на 80%. В конце июля – в начале августа ТЭО намерена начать благоустройство территории предприятия и приступить к пусконаладочным работам. В октябре компания планирует получить разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что завод в Тобольске будет готов к 1 сентября.

В Ишиме к концу года планируется закончить строительство мусоросортировочного завода. Ориентировочно, ввод в эксплуатацию завода произойдет в феврале.

Ранее «Новый День» сообщал, что ТЭО начало набор персонала на завод в Тобольске. В апреле 2019 года заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин на совещании в правительстве Тюменской области поднял вопрос о низкой готовности заводов в Ишиме и Тобольске. Замгенпрокурора усомнился в способности регоператора, компании ТЭО, своевременно ввести объекты в строй.

Как писал «Новый День», региональным оператором и инвестором строительства мусоросортировочных заводов в Тюменской области является компания «ТЭО», контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Тюмень, служба информации

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