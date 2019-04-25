Подчиненные Моора выступили вместо него на суде по мусорной реформе

В четверг, 25 апреля, в областном суде Тюменской области состоялось заседание по административному иску жителей Тюмени, ответчиком по которому выступают региональное правительство и губернатор Александр Моор.

Ни губернатор, ни члены регионального правительства на заседание суда не явились. Их интересы представляли четыре сотрудника различных областных департаментов. От истцов, которых в деле более 50-ти человек, в процессе выступал Антон Куклин. Дело рассматривал судья Александр Ревякин, он разрешил общественникам вести прямую трансляцию заседания в социальные сети.

Как писал ранее «Новый День», инициативная группа граждан обратилась в феврале в областной суд с исковым заявлением, в котором попросила признать постановление правительства Тюменской области № 392-п, которым утверждена территориальная схема обращения с отходами, несоответствующей федеральному закону.

В ходе заседания истцы подтвердили заявленные требования, а ответчики предоставили на них свои возражения. Однако по существу все возражения свелись к частичному признанию указанных нарушений при принятии территориальной схемы и к заявлениям о том, что в настоящее время ведется работа по их устранению.

«Мы бы все равно внесли изменения в территориальную схему, независимо от того, подали бы этот иск или нет», – заявила заместитель директора Департамента экологии и недропользования Тюменской области Наталья Страшкова. Однако на вопрос суда о том, почему это не было сделано раньше, чиновница ответить не смогла.

«Вы не видите нарушений в том, что нормативы накопления ТКО, которые должны были включить, не были включены в итоге? Они должны были внести эти нормативы /в территориальную схему/ при первой корректировке. Согласно закону должны были сделать. Вы не видите в этом нарушений?» – уточнила у главы юридического отдела департамента экологии Ришата Низамова начальник отдела прокуратуры Тюменской области Ольга Луговская, однако ответа не получила.

Следующее заседание состоится 14 мая и начнется оно с заключения прокурора по данному делу.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 25.04.19

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