Тюменские власти спрятали от населения схему размещения мусорных заводов и полигонов

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами Тюменской области может быть признана незаконной. В ней отсутствует обязательный раздел – электронная модель схемы. В департаменте недропользования и экологии «Новому Дню» заявили, что этот документ не подлежит размещению в свободном доступе. При этом власти других регионов спокойно выкладывают электронные модели территориальных схем в Сеть. Вот, например, модель схемы Воронежской области.

Секретный документ

Электронная модель обращения с ТКО в Тюменской области была разработана московской компанией «Большая тройка» на основании лицензионного договора с мусорным регоператором (ООО «ТЭО»). Согласно договору, исполнитель должен создать на бумажном носителе откорректированный проект схемы и выполнить ее электронную модель на электронном носителе. В феврале 2019 года модель была передана департаменту недропользования и экологии на основании сублицензионного договора.

Однако проверить, была ли эта работа выполнена на самом деле – невозможно.

«По условиям договора, департамент не вправе передавать модель иным лицам, а также ее распространять» – сообщила в ответ на официальный запрос агентства директор департамента Жанна Злобина.

Сумма договора между ТЭО и «Большой тройкой» составила 11,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был также провести инструментальные измерения и определить нормативы накопления ТКО на территории Тюменской области по четырем сезонам – зима, лето, осень, весна. Новые нормативы должны были внести в территориальную схему обращения с отходами, утвержденную постановлением правительства Тюменской 9 сентября 2016 года.

Как московская фирма взвешивала мусор тюменцев

В январе 2019 года на собрании Общественной палаты Тюмени с жителями города в присутствии мэра Тюмени Руслана Кухарука директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков заявил (запись имеется в редакции), что сотрудники департамента четыре сезона проводили замеры – взвешивали контейнеры с мусором на весах, после чего был определен норматив.

Между тем, руководители садовых обществ и управляющих компаний заявили, что замеры проводились некорректно и с нарушением установленной методики. В результате нормативы увеличились в 4-5 раз по сравнению с предыдущими годами.

Поскольку именно «ТЭО» больше всего было заинтересовано в увеличении норматива потребления отходов (чтобы в будущем собирать деньги за их обработку), то не удивительно, что ходе замеров московской компанией эти нормативы значительно выросли.

Непонятным только остается только то, какими замерами занимался департамент Евгения Карташкова.

«Новый День» ранее направлял запрос в департамент тарифной и ценовой политики с просьбой сообщить, какая конкретно организация проводила взвешивание мусора, а также где можно увидеть отчет об этом исследовании. В ответе за подписью Евгения Карташкова, уклончиво сообщается, что замеры производились комиссиями, созданными в каждом муниципальном образовании, с участием их администраций, департамента и регионального оператора «ТЭО».

Территориальная схема обмана

Как и было указано в договоре, результаты работы «Большой тройки» стали основанием для внесения изменений в территориальную схему Тюменской области. Однако ни норматив накопления ТКО, ни электронная модель в эту схему так и не были включены, хотя согласно действующему законодательству являются ее обязательными разделами.

Не была соблюдена и процедура общественного обсуждения проекта изменений территориальной схемы. А поступившие в департамент недропользования и экологии Тюменской области замечания и предложения общественников были проигнорированы.

Между тем, по словам экспертов, отсутствие необходимых разделов в территориальной схеме обращения с отходами, ставит под сомнение законность ее принятия.

«Электронная модель и нормативы накопления ТКО – это неотъемлемая часть территориальной схемы, которые должны быть опубликованы в открытом доступе. В Тюменской области электронная модель схемы отсутствует. Полученный департаментом недропользования и экологии программный продукт разработан по заказу заинтересованной коммерческой структуры, являющейся региональным оператором, – заявил «Новому Дню» председатель курганского регионального отделения «Российское экологическое общество» Сергей Завьялов. – То же самое касается нормативов. Регоператор не имеет права проводить их замеры для самого себя. Нормативы должны быть рассчитаны до утверждения терсхемы. После этого на уже сформированные условия выбирается регоператор, а не наоборот».

Тюмень, служба информации

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