российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 августа 2019, 11:06 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Дело о тюменской мусорной реформе рассмотрит Верховный суд

Фото – Pixabay

Верховный суд назначил дату рассмотрения апелляции по иску против «мусорной» реформы в Тюменской области. Телеграмму с сообщением о назначении заседания разместил в соцсети «Вконтакте» один из истцов, лидер движения «Диванные войска города Тюмени» Анатолий Княжев.

Согласно телеграмме от председателя 3 судебного состава судебной коллегии по административным делам Верховного суда Александрова, заседание состоится 23 октября 2010 года в 10 часов. Как рассказал «Новому Дню» Анатолий Княжев, от инициаторов иска против губернатора Тюменской области Александра Моора и чиновников, разрабатывавших территориальную схему по обращению с коммунальными отходами, в Москву поедет представитель Антон Куклин.

По словам Княжева, пока авторы иска не рассматривали возможность обращения в Европейский суд в случае отрицательного решения Верховного суда РФ.

Напомним, 17 июня этого года Тюменский областной суд отказал противникам «мусорной реформы» в иске против губернатора Александра Моора и чиновников, разрабатывавших территориальную схему обращения с коммунальными отходами. Чиновники за несколько часов до последнего заседания суда внесли изменения в территориальную схему, и суд счел, что возможные нарушения, ставшие основанием иска, были устранены.

Как писал «Новый День», группа активистов движения «Диванные войска города Тюмени» обратилась в суд с иском о признании недействительными постановления правительства региона об утверждении территориальной схемы обращения с коммунальными отходами и самой терсхемы в феврале. Под иском подписались 26 человек, в том числе депутаты областной думы от КПРФ Тамара Казанцева и Юрий Юхневич. После вынесения решения областным судом Тамара Казанцева заявила о намерении обжаловать его в Верховный суд.

Региональным оператором по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области выбрана компания «ТЭО», контролируемая уральскими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Компания построила мусоросортировочный завод в Тюмени, продукция которого оказалась слабо востребована покупателями. Еще два мусоросортировочных предприятия «ТЭО» строит в Тобольске и Ишиме.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.08.19

Новое руководство «Запсибкомбанка» оставило акционеров без дивидендов. / «Корпорацию Развития» отрежут от бюджета Ямала. / Крупный тюменский мясокомбинат торговал колбасой с антибиотиками. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Тюменцы проиграли суд по мусорной реформе правительству, так как власти экстренно исправили закон

Суд потребовал от тюменских чиновников обоснование «мусорной реформы»

Тюменский «мусорный» регоператор признал, что его сырье никому не нужно

Продукция тюменского мусорного завода не пользуется спросом

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика,