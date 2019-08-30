Дело о тюменской мусорной реформе рассмотрит Верховный суд

Верховный суд назначил дату рассмотрения апелляции по иску против «мусорной» реформы в Тюменской области. Телеграмму с сообщением о назначении заседания разместил в соцсети «Вконтакте» один из истцов, лидер движения «Диванные войска города Тюмени» Анатолий Княжев.

Согласно телеграмме от председателя 3 судебного состава судебной коллегии по административным делам Верховного суда Александрова, заседание состоится 23 октября 2010 года в 10 часов. Как рассказал «Новому Дню» Анатолий Княжев, от инициаторов иска против губернатора Тюменской области Александра Моора и чиновников, разрабатывавших территориальную схему по обращению с коммунальными отходами, в Москву поедет представитель Антон Куклин.

По словам Княжева, пока авторы иска не рассматривали возможность обращения в Европейский суд в случае отрицательного решения Верховного суда РФ.

Напомним, 17 июня этого года Тюменский областной суд отказал противникам «мусорной реформы» в иске против губернатора Александра Моора и чиновников, разрабатывавших территориальную схему обращения с коммунальными отходами. Чиновники за несколько часов до последнего заседания суда внесли изменения в территориальную схему, и суд счел, что возможные нарушения, ставшие основанием иска, были устранены.

Как писал «Новый День», группа активистов движения «Диванные войска города Тюмени» обратилась в суд с иском о признании недействительными постановления правительства региона об утверждении территориальной схемы обращения с коммунальными отходами и самой терсхемы в феврале. Под иском подписались 26 человек, в том числе депутаты областной думы от КПРФ Тамара Казанцева и Юрий Юхневич. После вынесения решения областным судом Тамара Казанцева заявила о намерении обжаловать его в Верховный суд.

Региональным оператором по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области выбрана компания «ТЭО», контролируемая уральскими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Компания построила мусоросортировочный завод в Тюмени, продукция которого оказалась слабо востребована покупателями. Еще два мусоросортировочных предприятия «ТЭО» строит в Тобольске и Ишиме.

Тюмень, служба информации

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