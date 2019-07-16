Тюменский «мусорный» регоператор признал, что его сырье никому не нужно

У тюменского мусорного регоператора нет рынка сбыта для вторсырья, которое получается после сортировки ТКО. Об этом заявил Константин Фрумкин, гендиректор компании ТЭО, на совместной пресс-конференции с директором департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанной Злобиной.

«По сути, желающих переработать [отсортированные отходы] у нас нет или почти нет, – сказал Фрумкин. – Практически единственный вид вторсырья, который имеет спрос на рынке и уходит – это ПЭТ-бутылка. На этот материал иногда стоит очередь, но сейчас и на ПЭТ-бутылку спрос уменьшился. Есть у нас и потребитель стекла, в том числе «Стеклотех» и еще ряд предприятий. И еще несколько видов пленки. По всей остальной номенклатуре, которую можно было бы отбирать, к сожалению, производств по стране практически нет».

В качестве примера Фрумкин привел полипропиленовые стаканчики из-под йогуртов. «Переработчиков полипропилена в стране нет, как класса, – сказал Фрумкин. Это задача страны, правительство этим занимается. Да, мы строим заводы по сортировке, свои показатели мы будем улучшать, но где те переработчики, которым мы можем поставлять [сырье]?» – сказал Фрумкин. Пока все, что не продается и не сортируется, идет на полигон, объяснил гендиректор ТЭО.

Ранее по итогам электронных аукционов регоператору удалось реализовать лишь часть полученного от сортировки вторсырья. К примеру, предлагаемый регоператором стеклобой не подходит по качеству единственному в УрФО производителю стеклянной тары ООО «Стеклотех».

Константин Фрумкин заявил, что стеклобой у ТЭО приобретают небольшие компании, которые дополнительно его очищают, в таком виде она попадает на «Стеклотех». Какая доля отсортированного ТЭО стекла используется «Стеклотехом», Фрумкин сказать не смог.

«В основном, в России востребовано 7 видов фракций отходов. Мы можем сегодня отсортировать на своем заводе больше, чем 7 фракции», – заявила директор департамента недропользования и экологии Жанна Злобина. Директор департамента добавила, что завод готов обеспечить вторсырьем предприятия-переработчики, если таковые появятся.

По словам Злобиной, губернатором Александром Моором создана рабочая группа с представителями субъектов УрФО, которая должна определить, какие виды отходов, которые может отсортировать завод, будут востребованы. «Если у нас по УрФО есть отходы, которые еще не перерабатываются, мы будем привлекать инвесторов для строительства заводов, пусть малой мощности, чтобы перерабатывать отходы, а не захоранивать их на полигоне», – сказала Злобина.

По данным компании, на сегодня отсортировывается 16 % поступающих на завод ТКО. Тюменский эколог Альберт Фахрутдинов высказал «Новому Дню» свою версию, как можно было бы повысить эффективность предприятия. По мнению эколога, для повышения эффективности нужна установка автоматических сортировочных линий. Сейчас отходы сортируют в значительной степени вручную.

Напомним, полпред президента в УрФО Николай Цуканов сравнивал работу тюменского мусоросортировочного завода с «мартышкиным трудом» из-за проблем с последующей реализацией вторсырья.

Региональным оператором и инвестором строительства мусоросортировочных заводов в Тюменской области является компания «ТЭО», контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Тюмень, служба информации

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