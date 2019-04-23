Тюменский мусорный завод снова не смог распродать всю свою продукцию

Во вторник, 23 апреля, региональный мусорный оператор «Тюменское экологическое объединение» продал очередные партии переработанного вторсырья. Из 19-ти лотов компании удалось реализовать только 11 на сумму 3,170 млн рублей.

Переработанное сырье продавалось малыми партиями. Самым востребованным лотом стал ПНД пластик бытовой химии (флаконы бытовой химии), на который было подано 5 заявок от потенциальных покупателей. При начальной цене 15 тонн сырья в 180 тыс. рублей, оно было выкуплено за 545 тыс. рублей ООО «ПКП «Вторма» из Владимира.

Самым дорогим лотом стали 20 тонн пластика ПЭТ (бутылка бесцветная, голубая), его продали за 835 666 рублей при начальной цене 560 тыс. рублей. Здесь за вторсырье боролись три покупателя, а досталось оно ООО «Тюменский завод полимерных изделий».

Больше всего лотов – 5 штук по 60 тонн каждый, было составлено из отходов бумаги, картона. Их между собой поделили ООО «Ферал» и ООО «Промсырье» из Екатеринбурга. Удорожание составило от 1 до 15 тыс. рублей.

Без конкуренции был продан лот под названием «стеклобой тарный различных цветов». 50 тонн вторсырья за 100 тыс. рублей забрало ООО «Реал» из п. Богандинский.

Совсем не нашлось желающих приобрести у «ТЭО» пластик-микс, пленку-микс, тетрапак, текстиль и черный лом металла.

Как писал ранее «Новый День», в начале апреля по итогам электронных аукционов регоператору удалось реализовать вторсырья на сумму чуть более 14 млн рублей. Приблизительная выручка «ТЭО» за первый квартал от продажи вторсырья составила около 15 млн руб.

В аукционах не приняли участие крупные тюменские компании, занимающиеся переработкой вторсырья. Ранее «Новый День» писал, что, к примеру, предлагаемый регоператором стеклобой не подходит по качеству единственному в УрФО производителю стеклянной тары ООО «Стеклотех».

Напомним, что в марте в ходе совещания с губернаторами в Кургане уральский полпред Николай Цуканов заявил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом , закапывая мусор из-за отсутствия рынка сбыта.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.04.19

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