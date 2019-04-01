Продукция тюменского мусорного завода не пользуется спросом

В понедельник, 1 апреля, региональный мусорный оператор – компания «Тюменское экологическое объединение» – провела очередные аукционы по продаже переработанного вторсырья. Всего тюменскому регоператору удалось выручить на торгах чуть более 14 млн рублей. Примерно в четыре-пять раз меньше, чем планировали власти.

Из одиннадцати аукционов всего два прошли с единственным участником. Так, 400 тонн стеклобоя было продано за 600 тыс. рублей некоему ООО «Реал», а 250 кг алюминиевой банки – за 450 тыс. рублей ООО «Янтарь-Люкс». Участники остальных торгов увеличили начальную цену от 2-х до 5 раз. Дольше всех по времени (более 2,5 часов) длились аукционы за право купить пленку ПНД и пленку черную-микс.

Самый дорогой лот был сформирован из отходов бумаги, картона и изделий из них. За 6,43 млн рублей (при начальной цене в 3,2 млн руб.) его купил индивидуальный предприниматель Антипин.

Интересно, что в аукционах не приняли участие крупные тюменские компании, занимающиеся переработкой вторсырья. «Новый День» ранее писал, что предлагаемый после сортировки стеклобой не подходит по качеству единственному в УрФО производителю стеклянной тары ООО «Стеклотех».

На сегодняшний день «ТЭО» продает стеклобой по 1,5 тыс. рублей за тонну. В описании сырья указано: «стеклобой (микс) тарный различных цветов, влажность, посторонние включения не более 10%, россыпь. Возможны органически остатки». Однако, как заявили редакции в «Стеклотехе», им выгоднее приобретать качественное сырье по 4,5 тыс. рублей. Поскольку для того, чтобы производить дополнительную очистку стеклобоя от ТЭО необходимо установить дорогостоящую линию.

Не заинтересовалась стеклобоем и компания «Кнауф-Инсулейшн». Она также использует в производстве битое стекло, но не нуждается в его разделении по цветам.

Аналогичным образом обстоят дела и с другими видами вторсырья. Генеральный директор ООО «Уралплит» Евгений Красильников, занимающийся переработкой пластика, пояснил «Новому Дню», что ему дешевле купить сырье в соседних регионах, чем у «ТЭО». При этом окупаются даже транспортные расходы.

Генеральный директор ООО «Эковата» Александр Телесов объяснил причину нежелания покупать картон у регоператора влажностью: «Мы в своем производстве используем только сухой картон, а у «ТЭО» на выходе получается смесь из бумаги, картона и органических отходов. Чтобы просушить такое вторсырье необходимо дорогостоящее оборудование, а это под силу только крупным переработчикам».

В начале марта «ТЭО» уже проводила 12 аукционов по продаже вторсырья, но тогда желающих поучаствовать в них не нашлось. После этого уральский полпред Николай Цуканов на совещании в Кургане заявил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом.

В середине марта регоператор провел еще несколько аукционов, а также продаж малых партий вне конкурсных процедур. На торгах удорожание по всем позициям было незначительным, а кое-где вообще формальным – 1 рубль.

Всего в марте «ТЭО» продало вторсырья на сумму около 150 тыс. рублей. Для сравнения: только за оказание услуг по изготовлению и размещению рекламы в 2018 году регоператор заплатил холдингу «Сибинформбюро» 500 тыс. рублей.

Таким образом, итогом работы «ТЭО» за первый квартал стала выручка от продажи вторсырья около 15 млн руб. Если регоператор будет и дальше так работать, то в год он продаст вторсырья не более чем на 60-70 млн рублей.

Губернатор Александр Моор ранее озвучил размер предполагаемой выручки от продажи вторсырья с тюменского завода – порядка 250-300 млн рублей в год. Именно эти доходы от продажи вторсырья обещали тюменцам вычесть из тарифа на обращение с ТКО в следующем году.

Но чтобы вычесть полученные доходы, надо сопоставить их с произведенными расходами регоператора. Например, только в ноябре 2018 года «ТЭО» объявило 30 электронных аукционов на оказание в 2019 году услуг по сбору отходов, пригодных для повторного использования на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Еще 30 запросов котировок в электронной форме провел регоператор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на сумму более 750 млн руб. И это еще без учета уже потраченных на строительство завода 1,749 млрд рублей.

Напомним, регоператором в Тюменской области стало ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила.

В конце декабря 2018 года штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором рассказал, почему стоимость строительства завода завышена как минимум в два раза. Авторы исследования считают, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

В руках предприятий, аффилированных с Бобровым и Биковым сосредоточена практически вся коммунальная сфера региона. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии.

Тюмень, Виктор Нестерук

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