Тюменский «Стеклотех» раскритиковал «продукцию» мусорного завода Бикова и Боброва

Мусоросортировочный завод, построенный в Тюмени за 1,7 млрд рублей в рамках концессии правительства и регионального оператора по обращению с ТКО, может лишиться основного потенциального покупателя свой продукции.

Единственный производитель стеклотары в УрФО – тюменское предприятие «Стеклотех» – отказывается брать стеклобой, выпускаемый «мусорным» заводом. По словам специалистов, это крайне некачественное вторсырье.

«Когда мы приехали на мусоросортировочный завод, мы были, мягко говоря, в шоке. То, что у «ТЭО» (компания-регоператор – прим. ред.) называется отсортированным стеклом – никак не может быть использовано на нашем производстве, – пояснил «Новому Дню» главный технолог завода «Стеклотех» Виктор Стефанов. – Стеклобой, который мы покупаем у наших поставщиков, включая Казахстан, соответствует специальному ГОСТу. Стекло должно делиться по цвету: бесцветное, коричневое, зеленое. Также предусмотрен определенный процент примесей, в зависимости от сорта вторсырья. В-третьих, стеклобой различается по размеру кусков, тоже в зависимости от сорта. Ни по одному из этих критериев стекло, предлагаемое нам мусоросортировочным заводом, не подходит».

По словам технолога, на заводе специалисты «Стеклотеха» увидели сваленное в одну кучу разноцветное стекло (в том числе синее), да еще и с остатками органического мусора (пищевых отходов).

«В настоящее время у нас нет возможности использовать такое вторсырье в стекловарении без предварительной подготовки. Для понимания: полностью автоматическая линия по сортировке стекла стоит около 1 млн евро. Нам проще закупать стеклобой у наших постоянных поставщиков, которые знают и соблюдают наши требования», – резюмировал Виктор Стефанов.

При этом изначально в «Стеклотехе» возлагали большие надежды появление в регионе «мусорного» завода, там надеялись сократить расходы на покупку стеклобоя. Сегодня предприятие закупает битое стекло по всей России – от Владивостока до Москвы. Стеклобой позволяет снизить себестоимость продукции и очистить окружающую среду.

Еще на этапе строительства будущий региональный регоператор интересовался у руководства «Стеклотеха» требованиями к вторсырью и его стоимостью, то есть также рассчитывал на сотрудничество. Там и сейчас считают, что производитель бутылок передумает.

«Я уверена, что «Стеклотеху» будет очень выгодно работать с нашим вторичным сырьем, несмотря на то, что у них есть такие требования по ГОСТу. По цвету мы готовы для них сортировать, это труда не составляет. Примеси тоже готовы убрать, а этикетки для них не проблема. Про наличие органического мусора в ГОСТе ничего не сказано», – заявила «Новому Дню» заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, если ничего не получится, «ТЭО» найдет, кому продавать свой стеклобой. «Например, есть минераловатные плиты, для которых не нужна такая тонкая сортировка. На сегодняшний день вторичное стекло одно из дефицитных видов вторсырья. Если любой потенциальный покупатель предоставит нам техническое задание на вторсырье, мы будем готовы его рассмотреть», – говорит Петренко.

С 1 января в Тюменской области начала действовать территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно принятой схеме, за вывоз, сортировку и захоронение отходов отвечает регоператор. Основная задача «мусорной» реформы заключалась в том, чтобы свести до минимума объемы отходов, вывозимых на полигоны. Для этого и предусмотрен такой этап как сортировка мусора на отдельные фракции (пластик, стекло, бумага и др.). В дальнейшем это вторсырье должно было продаваться организациям, которые занимаются его переработкой при производстве товаров.

Стоит отметить, что сами поставщики стеклобоя скептически относятся к «мусорной» реформе. «Все эти территориальные схемы – горе от ума. В СССР 90 процентов всей оборотной тары собиралось через сеть приемных пунктов. Людям было выгодно стеклотару сдавать, предприятиям было выгодно принимать, а экологии не было никакого ущерба. То же самое было с бумагой и картоном. И никакие региональные операторы были не нужны», – пояснил «Новому Дню» гендиректор екатеринбургского ООО «Торгоптима» Андрей Долгих.

Напомним, регоператором в Тюменской области стало ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила.

В конце декабря штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором объяснил, почему стоимость строительства завода завышена как минимум в два раза. Авторы исследования считают, что целью «мусорной» реформы в исполнении областного правительства стало увеличение размера активов Бикова и Боброва. А тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

В руках предприятий, аффилированных с Бобровым и Биковым сосредоточена практически вся коммунальная сфера региона. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии.

Это стеклобой с завода «ТЭО»

Это стеклобой, который покупает «Стеклотех»

Тюмень, Виктор Нестерук

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