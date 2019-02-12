Прокурор Чайка проверит тюменских чиновников из-за мусорного завода

Житель Тюмени, предприниматель Святослав Пинигин попросил генпрокурора России Юрия Чайку возбудить уголовное дело в отношении областных чиновников. Тюменец уверен, что допсоглашение к договору концессии по строительству мусоросортировочного завода, которое подписали власти, приносит выгоду только коммерсантам.

В своем заявлении (имеется в распоряжении редакции) Пинигин указывает, что 1 июня 2018 года в концессионное соглашение, подписанное в 2014 году между Тюменской областью (в лице департамента недропользования и экологии) и ООО «ТЭО», были внесены изменения дополнительным соглашением № 2. В результате принятых изменений вся экономическая выгода в ходе реализации концессии достается региональному оператору, а Тюменская область получает построенный по несовременным технологиям и по завышенным ценам мусоросортировочный завод. Жителям региона от реализации этой схемы достаются лишь необоснованно большие тарифы на ТКО.

Если в 2014 году концессионное соглашение подписывали две стороны, то дополнительное соглашение к нему – уже четыре. От лица Тюменской области это директор департамента недропользования и экологии Жанна Злобина, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев и генеральный директор госпредприятия ТО «КОМТЕХ» Серей Кирюхин. У регионального оператора «ТЭО» за это время сменился только генеральный директор – вместо Лерия Цветкова появился Константин Фрумкин.

По решению чиновников и коммерсантов, в тексте концессионного соглашения вместо четырех мусороперерабатывающих заводов и двух мусороперегрузочных станций появились три мусоросортировочных завода и одна мусороперегрузочная станция. При этом стоимость концессии увеличилась с 1,5 млрд руб. до 2,5 млрд руб. И это еще без учета НДС, расходов по обслуживанию кредита на строительство завода и его дальнейшей эксплуатации. В качестве примера, Пинигин приводит соседнюю Омскую область, где построены заводы большей мощности по цене всего 320 млн рублей.

Напомним, что дополнительное соглашение об увеличении стоимости строительства завода подписывалось всего за два месяца до официального запуска предприятия. На церемонию открытия в августе 2018 года приезжали министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и акционер ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

Изменив вид завода с переработки мусора на сортировку, и увеличив его стоимость, стороны также облегчили будущие задачи регионального оператора. Если раньше в услуги «ТЭО» входила деятельность по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов, то в новой редакции осталась только деятельность по их обработке и захоронению.

Кроме ухудшения условий концессионного соглашения для региона, Пинигин указывает генеральному прокурору и на нарушения при расчетах тарифа на ТКО. В частности, по его словам, тарифом не предусмотрено его уменьшение на сумму доходов от продажи вторичного сырья после сортировки на заводе.

По мнению тюменца, все не учтенные в тарифе доходы, в дальнейшем будут выводиться через офшоры на счета иностранных владельцев. Напомним, регоператором в Тюменской области стало ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии.

«Все перечисленные действия вызвали жестко негативную реакцию жителей Тюменской области, повлекли социальную напряженность в регионе, митинги. Привели к утрате доверия к органам власти, создали дополнительные необоснованные обязательства для бюджета», – пишет Святослав Пинигин Юрию Чайке. Тюменец просит провести проверку и возбудить в отношении чиновников уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Тюмень, Виктор Нестерук

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