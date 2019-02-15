Заместитель генпрокурора РФ дал команду разобраться с «мусорной» реформой в Тюмени

Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Гулягин после личного приема граждан в Тюмени дал команду разобраться с нарушениями законодательства при реализации «мусорной» реформы в регионе.

На незаконные действия со стороны регоператора и чиновников Гулягину пожаловался общественник Юрий Рябцев. В присутствии областного прокурора Владимира Владимирова, двух десятков его подчиненных и замгубернатора Натальи Шевчик Рябцев сообщил, что территориальная схема по обращению ТКО утверждена неправомерно. В ней отсутствуют необходимые разделы, есть множество технических ошибок и противоречий.

«В конце января на пресс-конференции первый зампрокурора Тюменской области заявил, что все обращения о несогласии с платой за вывоз мусора, поступившие в надзорный орган от депутатского корпуса и жителей, подлежат тщательному разбору. Он сказал, что к концу января ведомство закончит проверку и обнародует итоги. Но в начале февраля прокуратура сообщила, что перенаправила жалобы в ФАС России. Такой поворот событий следует расценивать, как плевок в лицо. И все умылись», – говорит Юрий Рябцев.

Он передал Юрию Гулягину свое обращение, в котором сообщается, что тюменский ОНФ указывал чиновникам на допущенные нарушения закона при утверждении территориальной схемы, но департамент недропользования и экологии, по словам общественного активиста, скрыл эти все замечания и предложений и не отразил их в протоколе общественного обсуждения проекта.

Также тюменец попросил проверить своевременность и полноту внесения региональным оператором (ООО «ТЭО») платы за негативное воздействие на окружающую среду, которое, по мнению Рябцева, было рассчитано с ошибками. Кроме этого, Юрий Рябцев сообщил прокурору о том, что бывший директор и соучредитель «ТЭО» Лерий Цветков находится в резерве Общественного совета при Департаменте недропользования и экологии Тюменской области, а его родственница и коммерческий директор ООО «НОВ-Экология» является заместителем председателя общественного совета.

«Данные факты требуют принятия мер прокурорского реагирования по исключению из общественного совета указанных лиц, имеющих личную заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов при осуществлении общественного контроля», – считает Рябцев.

Тюмень, служба информации

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