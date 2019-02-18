Моору предложили проверить на полиграфе авторов «мусорной» реформы в Тюмени. Губернатор ответил

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался организовать проверку чиновников, имевших отношение к «мусорной реформе» и разработке нового тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Проверить государственных и муниципальных служащих на «детекторе лжи» на возможную личную заинтересованность предлагал председатель совета общественной организации «Народный контроль» Александр Шемякин.

Шемякин направил обращение Александру Моору 14 января. В нем общественник указывал, что обоснованность новых тарифов на вывоз мусора и схемы размещения ТКО вызывает сомнения. «Учитывая фактически двойную, а в ряде случаев и тройную оплату за вывоз ТКО, жители не без основания предполагают серьезную коррупционную составляющую, включенную в тариф», – отметил в обращении Шемякин.

Общественник предположил, что проверка участвовавших в подготовке «мусорной реформы» чиновников (с обязательной публикацией результатов) поможет развеять сомнения жителей региона и повысит доверие людей к органам власти. Ровно через месяц Шемякин получил официальный ответ, в котором указано: приведенные общественником сведения недостаточны для проведения проверки государственных и муниципальных служащих региона.

«Это может трактоваться как косвенное признание того, что на процесс реализации «мусорной реформы» влияли и коррупционные факторы. Если чиновники так убеждают нас в своей правоте и честности подсчета тарифа на обращение с ТКО, что может быт проще, чем пройти проверку на полиграфе и опубликовать ее результаты?», – сказал Александр Шемякин «Новому Дню».

Отметим, что главы соседних регионов к проверкам на «детекторе лжи» относятся значительно лояльнее. Так, в декабре 2018 года врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Зауралье будет создан перечень коррупционно опасных должностей, а занимающих их чиновников проверят с помощью «полиграфического оборудования». Полиграф также применяют для проверки чиновников в Югре, причем соответствующее постановление правительства ХМАО действует еще с мая 2017 года.

С января 2019 года по решению губернатора Александра Моора, жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора по 139 рублей, а жители индивидуальных – 119 рублей с человека в месяц. На митингах 3 февраля тюменцы потребовали от власти обосновать расчеты. Люди не верят в корректность нормативов, многие начали взвешивать накапливаемый мусор и посчитали, что услуга по вывозу ТКО должна стоить всего 14-24 рубля в месяц.

Чтобы понять, что тарифы и нормативы утверждаются в регионах России безо всяких обоснований, «на глаз», достаточно сравнить нормативы накопления твердых коммунальных отходов для детских садиков. Так, в Еврейской автономной области норматив накопления мусора на одного воспитанника составляет 10,7638 кг в год, в Якутии ‒ уже 34,7 кг. Во Владимирской области ‒ 48 кг, а в Приморье ‒ 56,906 кг мусора за тот же период. Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Тюмень, служба информации

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