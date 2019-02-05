Детсадовцы в Еврейской АО мусорят меньше, чем в Дагестане, – неожиданные парадоксы мусорной реформы

Мусорная реформа продолжает преподносить сюрпризы. Первые квитанции показали, что дети в Еврейской автономной области производят отходов куда меньше, чем, например, их сверстники в Дагестане. В каждом регионе России чиновники еще в 2017-м подсчитали нормативы накопления ТКО, исходя из которых и начисляют плату. Не только жителям многоквартирных и частных домов, но и организациям ‒ детсадам, школам, владельцам офисных и административных зданий, библиотекам, театрам, вокзалам, и так далее. «Новый День» изучил несколько региональных приказов «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» и пришел к неожиданным выводам.

Одна из самых показательных строчек ‒ нормативы для дошкольных учреждений. Практически все субъекты РФ считают этот показатель «по головам» ‒ т.е. сколько мусора в год производит один воспитанник детского сада. Казалось бы, дошкольник из Владимира не должен особенно отличаться по этому параметру от своего сверстника в Иркутске. Но разница есть ‒ и большая.

Так, в Еврейской автономной области норматив накопления мусора на одного воспитанника детского сада составляет 10,7638 кг в год, в Якутии ‒ уже 34,7 кг. Во Владимирской области ‒ 48 кг, а в Приморье ‒ 56,906 кг мусора за тот же период. Показатели разнятся не только из-за того, что регионы отличаются друг от друга сами по себе. В двух соседних областях разбег может быть очень большим. Так, в Челябинской области норматив накопления мусора на одного детсадовца ‒ 57,642 кг в год, а в соседней Свердловской ‒ сразу 86,628 кг. В Калининградской области один дошкольник намусорит за год на 96 кг в год, а в Дагестане ‒ на 98,28 кг. Есть и регионы-рекордсмены. Так, в Иркутской области посчитали, что норматив на детсадовца будет равен 115 кг мусора в год, в Курганской области ‒ 139,4 кг, а в Калужской ‒ все 153,3 кг.

Специалисты подтверждают: отдельные показатели взяты с потолка. «В некоторых регионах действительно считали на коленке, хотя методика формирования норматива накопления для организаций ничем не отличается от той, которая применяется к домохозяйствам, ‒ должны были считать по разным временам года среднюю величину, исходя из фактического объема, ‒ объяснил чиновник, который попросил не называть его имени. ‒ Но где-то пальцем ткнули в небо, поэтому и получили такой результат».

Политтехнолог, эксперт в области энергетики и ЖКХ Марат Баширов, в свою очередь, объясняет, что проблема заключается и в отсутствии четкой методики расчета нормативов. «Нет методики, которая бы четко устанавливала критерии и схему проведения эталонных экспериментов. Проверить данные невозможно. У меня всегда вопрос, выборка-то какая была? В какое время года проводились замеры? Какая структура мусора? И потом, если человек живет в городе, он выбрасывает гораздо больше упаковки от пищевых отходов, а у жителя сельской местности накапливается меньше пластика, бумаги и целлофана. Так что вопрос: где эти люди замеряли нормативы? Делали ли они структуру в зависимости от проживания?» ‒ сказал он «Новому Дню».

Если пример с детскими садами кому-то покажется неубедительным, можно взять любое другое учреждение. Как передает «Новый День», в Приморском крае установлен норматив накопления мусора для посетителей библиотек в размере 13,111 кг в год на человека. В ЕАО любитель книг за год производит уже 15,7217 кг твердых коммунальных отходов. В Калужской области ‒ 20,99 кг, в Ярославской ‒ 34,735 кг, а в Калининградской ‒ сразу 195 кг мусора. Один из рекордсменов ‒ Магадан. Там норматив накопления ТКО для посетителей библиотек закреплен на уровне 279,9 кг в год.

В офисных и административных зданиях тоже есть свои нормативы накопления мусора, и они тоже сильно отличаются друг от друга. Так, в ЕАО норматив на одного работника в год составляет 5,081 кг мусора, в Якутии ‒ сразу 55 кг, во Владимирской области ‒ 63 кг. В Челябинской области власти посчитали, что офисный работник производит 97,073 кг мусора в год, в Свердловской ‒ 169,092 кг, в Курганской области ‒ 225,1 кг, а в Дагестане ‒ целых 342 кг.

Мусор производят даже на кладбищах. В Приморье на одну могилу приходится 0,3 кг твердых коммунальных отходов в год, в Еврейской автономной области – 1,8011 кг, во Владимирской области ‒ 5 кг, в Магадане ‒ 6,46 кг, в Калужской ‒ 9,49 кг, в Ярославской ‒ 11,306 кг, а в Свердловской ‒ 21,72 кг.

Ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пояснял, что федеральные власти разрабатывают некую новую методику формирования нормативов накопления ТКО. «Федерация уже проинформировала, что будет разработана новая методика по определению нормативов. Когда она будет утверждена, мы будем обязаны провести новые исследования и определить новые нормативы», ‒ говорил он.

Впрочем, когда она появится, неизвестно. «Проблема звучит на федеральном уровне. Минприроды и Минстрой РФ этим вопросом занимаются, но пройдет несколько месяцев, пока методика будет утверждена. И дело не только в ней. Ее нельзя написать просто из головы ‒ надо провести эксперимент «на земле» причем в разных регионах и со сравнительным анализом», ‒ заключил Марат Баширов.

Москва, Екатерина Норсеева

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