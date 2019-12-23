В Свердловской области пересмотрят нормативы накопления мусора

В Свердловской области пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов – то есть тот показатель, который определяет, сколько, в среднем, накапливает за месяц мусора среднестатистический житель региона. Об этом сегодня заявил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

«Нам весь этот год правительство России говорило о том, что примет новую методику расчета нормативов – не приняли. Потом сказали, что есть новый проект, который будет принят в январе, но опять где-то как-то застопорилось, непонятно. Поэтому принято решение – создается рабочая группа, вице-губернатор Чемезов ее руководитель, при нашем участии, РЭК, муниципалитетов. Мы будем, видимо, пытаться решить вопрос по переутверждению нормативов, либо какие-то другие пути, чтобы не ждать, когда будет принято постановление – то, что нужно снижать для сельских населенных пунктов, это однозначно. Не потому что говорят «Мы бумагу жжем». Вот откровенно – сколько вы бумаги дома получаете? Кто-то газеты выписывает? Кто-то книги покупает? Нет. Главное, что объем мусора, который возникает, – это органика, действительно, в деревнях она идет на компост. Это первое. А второе – самое главное – из-за покупательской способности. Житель Екатеринбурга и житель Серова явно покупает больше, чем житель деревни, сельского населенного пункта или маленького города. Исходя из этих посылов будем смотреть, что можно сделать, но в рамках действующего законодательства», – сообщил Свалов.

Он пояснил «Новому Дню», что нормативы, вероятно, будут пересматривать не только для жителей, но и для юрлиц. Напомним, нормативы есть для разных категорий «мусорообразователей» – для жителей частного сектора и для владельцев квартир многоэтажках в Екатеринбурге и такие же показатели, но уже для тех, кто владеет домами и квартирами в остальных населенных пунктах региона. Кроме того, есть специальные нормативы и для организаций и предприятий – от детских садов, школ и библиотек до административных зданий и даже кладбищ. «Новый День» уже неоднократно писал о том, что нормативы несправедливы, они сильно разнятся от региона к региону, а эксперты выражали сомнение в том, что расчеты были верны или вообще проводились.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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