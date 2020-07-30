Тагильские общественники проиграли суд по «мусорным» нормативам в Свердловской области. Они требовали признать незаконными постановления Региональной энергетической комиссии о том, сколько в среднем накапливают твердых коммунальных отходов жители частных домов и жители квартир в многоэтажках в Екатеринбурге и в остальных городах региона. Суд отклонил требования общественников, сообщили представители группы «Тагил за перемены».

«Решение нас нисколько не удивило, в удовлетворении исковых требований нам отказали. Решения мы еще не видели, оно будет изготовлено позже. Мы полагаем, что департамент госжилстройнадзора не выполнил своих функций, провел проверку постановлений РЭК формально, не нашел нарушений, из-за чего и не поддержал наши требования. Прокуратура указала, что согласно ее мнению, иск подлежит отклонению, мы тоже считаем это незаконным. Мы сделали все, что могли, все, как надо. Прокуратура указала, что нарушения имеются, но они несущественные», – прокомментировал представитель общественников Марат Ганиев.

Отметим, позиция тагильчан заключается в том, что нормативы устанавливались без расчетов. Предполагалось, что в муниципальных образованиях Свердловской области проводились замеры, чтобы понять, в каком населенном пункте сколько мусорят. Но в ходе одного из заседаний по этому иску выяснилось, что это не совсем так. Представитель Региональной энергетической комиссии Свердловской области в суде пояснил, что в 2016-17 годах РЭК разослал письма во все 84 муниципальных образования Свердловской области с просьбой прислать замеры, подготовленные по методике Минстроя России. Однако не у всех муниципалитетов получилось подготовить эти данные. Как заявили представители истца со ссылкой на акт проверки департамента государственного жилищного надзора Свердловской области, расчеты накопления мусора для индивидуального жилья делали только на основании данных трех (!) муниципальных образований – города Каменска-Уральского, Каменского городского округа и города Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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