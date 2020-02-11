Чиновник в суде рассказал, как на самом деле считали «мусорные» нормативы

В Свердловском областном суде сегодня начали рассматривать иск восьмерых тагильчан, которые пытаются оспорить постановление Региональной энергетической комиссии об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Проще говоря, показателя, который определяет, сколько мусора в месяц производит один среднестатистический уралец. Для всех, кто живет в многоквартирных домах Свердловской области (за исключением Екатеринбурга), он сейчас составляет 0,169 кубометра в месяц, для проживающих в частных домах – 0,190 кубометра. Группа тагильчан посчитала, что нормативы устанавливались без расчетов – предполагается, что в муниципальных образованиях Свердловской области проводились замеры, чтобы понять, в каком населенном пункте сколько мусорят. Но в ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что это не совсем так.

Как пояснил представитель Региональной энергетической комиссии Свердловской области в суде, в 2016-17 годах РЭК разослал письма во все 84 муниципальных образования Свердловской области с просьбой прислать замеры, подготовленные по методике Минстроя России. Однако не у всех муниципалитетов получилось подготовить эти данные. Как заявили представители истца со ссылкой на акт проверки департамента государственного жилищного надзора Свердловской области, расчеты накопления мусора для индивидуального жилья делали только на основании данных трех (!) муниципальных образований – города Каменска-Уральского, Каменского городского округа и города Нижнего Тагила. Это подтвердил в суде представитель РЭК. На просьбу пояснить, данные от скольких муниципалитетов были положены в основу норматива для жителей многоквартирников, юрист от регулятора затруднился с ответом. «С собой нет документов, а я не хочу угадывать и ванговать, но их было больше, чем пять. Я принесу вам документы, и вы увидите», – сказал он, уточнив, что часть присланных муниципалитетами бумаг не соответствовала минстроевским методикам, поэтому была отклонена.

К следующему заседанию, запланированному на 13 марта, РЭК покажет, на основании каких расчетов из каких муниципалитетов устанавливались нормативы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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