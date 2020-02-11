российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2020, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Чиновник в суде рассказал, как на самом деле считали «мусорные» нормативы

В Свердловском областном суде сегодня начали рассматривать иск восьмерых тагильчан, которые пытаются оспорить постановление Региональной энергетической комиссии об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Проще говоря, показателя, который определяет, сколько мусора в месяц производит один среднестатистический уралец. Для всех, кто живет в многоквартирных домах Свердловской области (за исключением Екатеринбурга), он сейчас составляет 0,169 кубометра в месяц, для проживающих в частных домах – 0,190 кубометра. Группа тагильчан посчитала, что нормативы устанавливались без расчетов – предполагается, что в муниципальных образованиях Свердловской области проводились замеры, чтобы понять, в каком населенном пункте сколько мусорят. Но в ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что это не совсем так.

Как пояснил представитель Региональной энергетической комиссии Свердловской области в суде, в 2016-17 годах РЭК разослал письма во все 84 муниципальных образования Свердловской области с просьбой прислать замеры, подготовленные по методике Минстроя России. Однако не у всех муниципалитетов получилось подготовить эти данные. Как заявили представители истца со ссылкой на акт проверки департамента государственного жилищного надзора Свердловской области, расчеты накопления мусора для индивидуального жилья делали только на основании данных трех (!) муниципальных образований – города Каменска-Уральского, Каменского городского округа и города Нижнего Тагила. Это подтвердил в суде представитель РЭК. На просьбу пояснить, данные от скольких муниципалитетов были положены в основу норматива для жителей многоквартирников, юрист от регулятора затруднился с ответом. «С собой нет документов, а я не хочу угадывать и ванговать, но их было больше, чем пять. Я принесу вам документы, и вы увидите», – сказал он, уточнив, что часть присланных муниципалитетами бумаг не соответствовала минстроевским методикам, поэтому была отклонена.

К следующему заседанию, запланированному на 13 марта, РЭК покажет, на основании каких расчетов из каких муниципалитетов устанавливались нормативы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

У «Екатеринбург Арены» столкнулись автобусы, троллейбус и легковушка (ФОТО). / В больницу Каменска-Уральского поступила женщина с подозрением на коронавирус – она прилетела из Китая. / Екатеринбургская дума вернула «сильного» спикера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мусорная реформа

В Москве подорожает проезд в метро из-за строительства мусоросжигательных заводов

В телеграме появился бот в помощь тем, кто сортирует мусор

Свердловчане будут платить за мусор меньше. Но потом. Интервью с министром ЖКХ Николаем Смирновым

В мэрии выяснили состав мусорной корзины среднестатистического екатеринбуржца

Минприроды ополчилось на «Ростех» из-за монополизации обращения с отходами

Сессия заксо начнется с вопроса строительства мусорных полигонов

Мусор, грязные реки и вредные примеси в воздухе: Счетная палата разгромила работу чиновников по нацпроекту «Экология»

«Путин будет уходить на пике»: эксперт назвал главные риски 2020 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Мусорная реформа,