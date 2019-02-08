Я мусорю – значит, я существую: ваши отходы от рождения до смерти (ВИДЕО)

Мусорная реформа, начавшаяся в 2019-м, заставила россиян взяться за весы ‒ жители регионов пытаются подсчитать, сколько отходов они накапливают за месяц, чтобы понять, насколько эти цифры соответствуют ожиданиям чиновников.

Как уже писал «Новый День», еще в 2017-м в каждом субъекте РФ установили нормативы накопления ТКО ‒ определив, сколько мусора производит среднестатистический житель того или иного региона на каждом этапе своей жизни. Попытки россиян установить истину экспериментальным путем объяснимы ‒ расчеты компетентных органов даже экспертам кажутся взятыми с потолка.

Например, в Екатеринбурге, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии, один детсадовец «производит» 61,98 кг мусора в год, а, например, школьник или студент ‒ заметно меньше. Подробные цифры, показывающие, сколько отходов накопит за год житель уральской столицы, в видео «Нового Дня».

Отходы: от рождения до смерти

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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