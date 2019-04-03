Мусорная реформа: с апреля платежи уменьшатся на 2,5 рубля, но потом могут увеличиться на 20 копеек

С апреля этого года стоимость новой коммунальной услуги – обращение с твердыми коммунальными отходами – для жителей Свердловской области изменилась. В феврале на заседании правительства РФ премьер Дмитрий Медведев принял решение «откатить» ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду до прошлогодних показателей и заморозить ее.

Этот показатель важен – он учитывается регионами при установлении тарифов для населения. После заседания кабмина, 14 марта, свердловская Региональная энергетическая комиссия провела заседание правления и снизила тарифы для всех «мусорных» операторов. В частности, для жителей т.н. Восточной зоны Свердловской области, в которую попал и Екатеринбург, цена упала с 697,76 рубля до 686,05 рубля за кубометр ТКО. В итоге с апреля для жителей многоквартирных домов действуют новые тарифы – 146,12 рубля вместо 148,62 рубля за одного зарегистрированного, т.е. стала меньше на 2,5 рубля. Квитанции с этими цифрами екатеринбуржцы получат в конце апреля или начале мая.

Не исключено, что это не последнее изменение. Накануне в облсуде прошло слушание по иску регоператора Восточной зоны к РЭК Свердловской области о пересмотре тарифа. «Мы полагаем, что при установлении тарифа в декабре 2019 года РЭК Свердловской области необоснованно не была учтена часть расходов, которые вынуждено нести предприятие для качественного оказания услуги по обращению с ТКО в рамках национального проекта «Экология». Стоит отметить, что в рамках слушания судом было истребовано для рассмотрения все тарифное дело, что в итоге позволит независимому органу проверить правильность и корректность утвержденного тарифа. Если исковые требования будут удовлетворены, тариф изменится незначительно, в пересчете на одного человека – не более чем на 20 копеек в месяц», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора.

Но и это тоже не все. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил минфину просчитать возможность отмены или снижения ставок налога на прибыль, имущество и землю для региональных операторов. Однако, по информации «Нового Дня», экспертное заключение было отрицательным – и снижения тарифа именно по этому показателю не будет, т.к. его признали слишком незначительным, а потому нецелесообразным.

Ранее «Новый День» писал, что наиболее существенным образом на плату для населения за обращение с ТКО может оказать пересмотр нормативов накопления. Т.е. то, сколько мусора в среднем производит один житель региона в месяц. Эта величина была установлена РЭК в 2017 году на основании данных, которые региональной энергокомиссии предоставили муниципальные образования. Причем для всех она одинакова – отдельные нормативы установлены только для Екатеринбурга, т.к. по закону жители городов с численностью населения выше 500 тысяч человек, мусорят не так, как жители малых населенных пунктов.

В феврале этого года администрация Екатеринбурга объявила конкурс, победитель которого должен был в том числе пересчитать нормативы. Однако потом в мэрии от этой идеи отказались. Как поясняли «Новому Дню» глава профильного комитета по экологии Екатеринбурга Екатерина Мурзина и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, чтобы пересчитать нормативы, нужна новая федеральная методика, а ее еще не приняли. Разработкой документа занимается Минприроды РФ. Существующая же методика – по признанию экспертов – неточная. «Нет методики, которая бы четко устанавливала критерии и схему проведения эталонных экспериментов. Проверить данные невозможно. У меня всегда вопрос, выборка-то какая была? В какое время года проводились замеры? Какая структура мусора? И потом, если человек живет в городе, он выбрасывает гораздо больше упаковки от пищевых отходов, а у жителя сельской местности накапливается меньше пластика, бумаги и целлофана. Так что вопрос: где эти люди замеряли нормативы? Делали ли они структуру в зависимости от проживания?» ‒ ранее говорил «Новому Дню» эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Марат Баширов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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