Мэрия Екатеринбурга объявила о пересмотре мусорных нормативов

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который проведет перепись и составит электронный реестр всех мусорных контейнеров города. Стартовая цена контракта ‒ 7,7 млн рублей, сказано в конкурсной документации на портале госзакупок.

Победитель должен будет создать документ под названием «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 – 2035». Для этого подрядчику до конца этого года нужно будет проинспектировать все контейнерные площадки в городе, сфотографировать их и нанести на электронную карту. Важно и то, что подрядчик должен будет установить, сколько отходов накапливается на каждой площадке за месяц и за год.

Любопытно, что победитель конкурса должен будет пользоваться старой методикой расчета нормативов, которая прописана в постановлении правительства РФ № 524 от 2016 года. Этими же методическими рекомендациями пользовались чиновники, когда утверждали ныне действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Екатеринбурге.

Показатель важен в контексте начавшейся мусорной реформы ‒ из размера норматива, умноженного на тариф, складывается платеж для граждан. Напомним, сейчас среднестатистический екатеринбуржец, который живет в многоквартирном доме, копит 2,13 кубометра мусора в год, а тот, что живет в частном доме, ‒ 2,61 кубометра.

«Исполнитель самостоятельно определяет участки города Екатеринбурга и перечень объектов, на местах накопления ТКО которых будут проводиться сезонные измерения массы и объема ТКО и определяться нормативы накопления отходов», ‒ сказано в документации к закупке.

При этом ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил: «Федерация уже проинформировала, что будет разработана новая методика по определению нормативов». «Когда она будет утверждена, мы будем обязаны провести новые исследования и определить новые нормативы», ‒ пояснял он.

Добавим, что во многих регионах страны жители возмущены нормативами, которые, по их мнению, взяты с потолка. Граждане проводят собственные эксперименты, доказывая, что показатели могут быть завышены. Эксперты, опрошенные агентством, также ранее говорили, что проверить данные о правильности измерения нормативов невозможно, поскольку методика не предусматривает четких критериев и схемы проведения расчетов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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