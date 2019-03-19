Решение мэрии по саночистке может спровоцировать новые «мусорные» протесты в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга отменила конкурс на создание т.н. генеральной схемы санитарной очистки. Напомним, он был объявлен в феврале. «Закупка отменена», ‒ сообщили нашему агентству в пресс-службе ратуши, не уточнив причин, равно как и того, когда будет объявлен новый конкурс.

Мэрия, напомним, искала подрядчика, который за 7,7 млн рублей создаст электронный реестр всех мусорных контейнерных площадок Екатеринбурга, сфотографировав каждую. Это требование федерального законодательства ‒ такой реестр должен быть в каждом муниципальном образовании. Для организации площадки существуют санитарные правила, в частности, должны быть: твердое покрытие, ровная поверхность, наличие заграждений и т.д.

Интересно, что разработать реестр местные власти должны были уже давно. Постановление правительства РФ о создании электронной карты вступило в силу 1 января 2019 года, но о том, что каждый муниципалитет в стране должен иметь свой реестр на сайте, было известно задолго до этого.

«Уже с 1 января граждане смогут ознакомиться с реестром всех контейнерных площадок своего города, определить удобную для себя или обратиться в органы местного самоуправления с просьбой о создании более удобного места расположения сбора ТКО. Также в реестре будет содержаться информация об ответственном лице за состояние каждой контейнерной площадки», ‒ говорил в начале сентября прошлого года «Российской газете» замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Таким образом, возможность узнать расположение мусорных площадок у жителей Екатеринбурга, в отличие от жителей многих других городов России, отсутствует. Соответственно, горожане не могут внести свои предложения по организации новых контейнерных площадок. Это вызывает стихийные протесты ‒ как тот, что прошел в выходные в Екатеринбурге в Северке. Основной претензией митингующих как раз было отсутствие баков для мусора. Из-за того, что мэрия Екатеринбурга не поторопилась с разработкой важного документа, люди оказались лишены возможности обратиться к властям с просьбой установить контейнеры в том или ином районе города, где их не хватает.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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