Свердловское правительство пообещало снизить плату за мусор на 10-30%. Но потом

Свердловское правительство выступило с заявлением о грядущем снижении платы по строке «Обращение с ТКО» для населения. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона, сокращение «может составить» от 10 до 30%.

По информации ДИП, перерасчеты, связанные с требованием премьера РФ Дмитрия Медведева снизить ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду, уже почти завершены. Каким будет снижение по этому показателю, станет известно 14 марта после заседания правления РЭК. Однако уже известно, что тариф снизится примерно на рубль. Напомним, в Свердловской области тарифы составляют 697,76 рубля за кубометр для Восточной зоны, 713,57 рубля – для Западной и 845,87 рубля – для Северной.

Если федеральные власти примут поправки в налоговое законодательство, регоператоров также освободят от налога на добавленную стоимость по тем видам работ, которые они выполняют сами. Это может дать снижение тарифов еще примерно на 5%. Областные власти тоже намереваются ввести налоговые льготы регоператорам – на землю, прибыль и имущество, но насколько снизится тариф, пока нет ясности.

Однако все эти меры едва ли можно назвать эффективными. По сути, существенное снижение платы может дать только переход на оплату за фактически накопленные отходы либо пересмотр нормативов, которые эксперты называют необоснованными. Новую методику расчета нормативов, как уже писал «Новый День», разрабатывает минприроды РФ. Ожидается, что документ выйдет в свет в апреле 2019 года.

«В отличие от существующего порядка, когда в качестве единицы измерения учитываются предложенные органами местного самоуправления «средние» объемы накопления по муниципалитету, новая методика предполагает дифференциацию нормативов по категориям отходообразователей. В результате пересмотра параметров, снижение размера платы для отдельных групп потребителей составит от 10 до 30%. В первую очередь, изменения коснутся жителей сельских территорий и домов частного сектора с печным отоплением», – сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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