Власти отказываются от льгот для мусорщиков ‒ копеечное снижение платы для населения только злит людей

Госдума РФ отложила рассмотрение законопроекта, который вносило правительство страны, об отмене НДС для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. С предложением, напомним, выступал премьер Дмитрий Медведев, полагая, что это поможет снизить плату за обращение с ТКО для населения.

Кстати, другая предложенная кабмином мера ‒ снижение ставок за негативное воздействие на окружающую среду, ‒ была предпринята, но не возымела должного эффекта. В Свердловской области региональная энергокомиссия пересмотрела тарифы всех трех мусорных регоператоров, но снижение платы для населения оказалось незначительным ‒ меньше одного рубля. О том, что эта мера, равно как и снижение НДС или отмена налога на прибыль, не особенно повлияют на размер тарифа, «Новый День» уже писал.

При этом свердловские власти также собирались отменить некоторые региональные налоги ‒ например, на имущество, на землю и на прибыль, ‒ для мусорных операторов. Однако, по сведениям «Нового Дня», от этой затеи региональное правительство может отказаться, поскольку мера тоже будет неэффективной. Копеечное снижение лишь разозлит людей, как это произошло после заморозки ставки за негативное воздействие. «Если освободить региональных операторов от налога на имущество, землю и прибыль, то в целом снижение будет еще меньшим, чем от снижения платы за негативку. Т.е. де-юре тариф изменится, а де-факто – практически нет. Смысла в этом нет, люди как издевку это воспримут», ‒ сказал «Новому Дню» источник, знакомый с расчетами профильного ведомства.

Единственная возможность существенно снизить плату для населения ‒ пересмотреть нормативы накопления, которые многие жители страны называют завышенными. К таким мерам уже готовятся, например, в Нижнем Тагиле. О пересмотре нормативов накопления ранее заявили местные власти. Контролировать ход мероприятий по замерам объемов накопления твердых коммунальных отходов будет вице-спикер местной думы Игорь Базилевич. «Будут определены те точки, на которых планируется проводить замеры. Количество этих точек будет большое, соответственно, и состав рабочей группы тоже будет большой. Непосредственно осуществлять замеры будут специалисты управления городским хозяйством, а рабочая группа будет осуществлять контроль», ‒ сказал глава аппарата местной администрации Андрей Ленда на совещании в мэрии на этой неделе.

При этом смысл действий тагильской администрации и тагильских депутатов не вполне ясен. Во-первых, существующая методика определения нормативов ТКО не раз подвергалась справедливой критике. «Нет методики, которая бы четко устанавливала критерии и схему проведения эталонных экспериментов. Проверить данные невозможно», ‒ сказал «Новому Дню» политтехнолог, эксперт в области энергетики и ЖКХ Марат Баширов.

Во-вторых, нормативы едины для всех муниципалитетов Свердловской области. Законодательство позволяет посчитать объемы для городов с численностью населения больше и меньше 500 тысяч человек. Таким образом, даже если в Нижнем Тагиле посчитают новые нормативы, на общую картину это не повлияет ‒ пересчитывать придется во всей Свердловской области.

Для Екатеринбурга же пересмотр мог быть логичен. Как рассказала «Новому Дню» глава комитета по экологии Екатеринбурга Екатерина Мурзина, городские власти намеревались посчитать новые нормативы накопления. «Нормативы ведь не только для частных и многоквартирных домов, но и для организаций», ‒ сказала она, отметив, что пока от идеи пересмотра данных отказались, в том числе из-за того, что нет новой методики.

Когда федеральные власти обнародуют более точный принцип учета мусорных накоплений, неизвестно. По некоторым данным, это может произойти уже в апреле этого года. Но, какой бы ни была методика, на пересмотр нормативов уйдет не меньше года. «Сейчас методика предполагает проведение замеров в каждый из четырех сезонов. Это очень важно, потому что масса ТКО, объем, сильно зависят, например, от осадков. Зимой мусор влажный, тяжелый, не такой, как летом. Вряд ли фактор сезонности отменят», ‒ пояснила «Новому Дню» главный специалист комитета по экологии Екатеринбурга Ксения Родионова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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