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Среда, 16 апреля 2025, 16:58 мск

Новости Екатеринбург

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К маю областные власти определятся с «мусорной» стратегией

В Свердловской области может измениться стратегия развития объектов обработки мусора. В первую очередь, бытового. Нынешний подход дает пробуксовки – большинство полигонов и мусоросортировочных комплексов, запланированных в регионе, так и не были построены, сроки постоянно сдвигаются, в том числе – по полигону и МСК для Екатеринбургской агломерации.

«Я в субботу встречался с коллегами из правительства, по вопросу [строительства полигона] меня погрузили в ситуацию, вопросы остались, тут не только полигон, на западе регоператора нет (сейчас территорию по временному контракту обслуживает «Спецавтобаза», – прим. ред.). За две-три недели у меня будет полная картинка и смогу сказать, что будем делать и как», – сказал Паслер на встрече с главредами СМИ Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Мусорная реформа

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