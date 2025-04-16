К маю областные власти определятся с «мусорной» стратегией

В Свердловской области может измениться стратегия развития объектов обработки мусора. В первую очередь, бытового. Нынешний подход дает пробуксовки – большинство полигонов и мусоросортировочных комплексов, запланированных в регионе, так и не были построены, сроки постоянно сдвигаются, в том числе – по полигону и МСК для Екатеринбургской агломерации.

«Я в субботу встречался с коллегами из правительства, по вопросу [строительства полигона] меня погрузили в ситуацию, вопросы остались, тут не только полигон, на западе регоператора нет (сейчас территорию по временному контракту обслуживает «Спецавтобаза», – прим. ред.). За две-три недели у меня будет полная картинка и смогу сказать, что будем делать и как», – сказал Паслер на встрече с главредами СМИ Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube