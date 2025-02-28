На Урале придумают, что делать с 9 млрд тонн промышленных отходов

В Свердловской области по итогам прошлого года накопилось 160 млн тонн отходов производства и потребления, основная часть – промышленные, они составляют более 87% от общей массы. Такие данные привела и.о. начальника отдела химической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса минпромнауки региона Вероника Ошуркова. Всего же в шламохранилищах находится более 9 млрд тонн отходов. «Они экономически нецелесообразны. Мы не видим каких-то действующих технологий, которые позволили бы переработать данный объем отходов», – отметила она.

По ее словам, в уральской промышленности есть примеры удачной переработки, в частности металлурги используют собственные отходы повторно. «Горнодобывающие предприятия, например ЕВРАЗ, при переработке вскрышных пород и отходов обогащения попутно производят фракционный щебень», – привела пример эксперт министерства.

Однако общей практики пока нет, и на ее создание осталось меньше пяти лет. Об этом рассказала руководитель направления экономики замкнутого цикла Центра компетенции по устойчивому развитию Российского экономического университета Мария Коваленко. Она напомнила, что к 2030 году по поручению президента 25% промышленных отходов должно быть переработано, и с того же времени все вторичные ресурсы запрещается захоранивать – их должны будут пускать в оборот.

Так, заработать должны механизмы расширенной ответственности производителя. «Приоритетный – предприятие само исполняет ответственность производителя по утилизации. Второй – передает это предприятиям, которые прошли проверку и были включены в реестр утилизаторов. Третий – пусть не приоритетный – это плата экономически обоснованная. К сожалению, я часто слышу фразы о том, что «государство сделало новый налоговый платеж», «нам нужно теперь искать деньги на уплату экосбора», «это дополнительная нагрузка на бизнес». Но нет, государство много раз говорило: ок, не платите экосбор, пожалуйста, стройте мощности, находите утилизаторов», – отметила она.

Коваленко подчеркнула, что каждый субъект РФ должен будет разработать региональную программу по переходу на экономику замкнутого цикла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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