Тюменцы потребовали от губернатора отставки трех высокопоставленных чиновников (ФОТО)

В Тюмени на митинге КПРФ против «мусорной реформы» собравшиеся потребовали отправить в отставку заместителя губернатора Вячеслава Вахрина и двоих руководителей областных департаментов. Несмотря на мороз, на митинг пришло около полутора сотен человек.

Митинг КПРФ прошел в воскресенье, 3 февраля, на площади у тюменского Технопарка. В резолюции, которую составили коммунисты, 10 пунктов с требованиями к губернатору Тюменской области Александру Моору. В частности отправить в отставку замгубернатора Вячеслава Вахрина, Жанну Злобину (директор департамента недропользования и экологии) и Евгения Карташкова (директор департамента тарифной и ценовой политики), «допустивших установление завышенных тарифов и заключение кабальных сделок».

Всего в резолюции митинга коммунистов 10 пунктов. Возмущенные «левые» потребовали отменить новые нормативы и тарифы в сфере обращения с коммунальными отходами, назвав их завышенными. От губернатора потребовали дать жителям региона возможность платить за вывоз мусора «по факту», а также право выбора – оплачивать услуги из расчета площади жилья или в зависимости от количества проживающих людей.

Собравшиеся потребовали отменить итоги конкурса по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, а концессионное соглашение с ООО «Тюменское экологическое объединение» расторгнуть. По мнению участников митинга, необходимо провести новые торги с участием компаний, располагающих подготовленными специалистами в сфере обращения с отходами. Пока же от губернатора потребовали объявить мораторий на переход к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Также тюменцы просят обеспечить раздельный сбор мусора на придомовых контейнерных площадках.

Отметим, что резолюция собрания коммунистов в значительной степени повторила требования «беспартийного» митинга, прошедшего на площади Борцов Революции также в воскресенье, 3 февраля. Среди участников митинга КПРФ были и те, кто пришел с митинга «беспартийных», в частности, представители объединения «Диванные войска». Акция протеста коммунистов прошла без эксцессов. По окончании первый секретарь тюменского обкома КПРФ предложила всем желающим добраться домой на автобусе, который специально для этого коммунисты пригнали на площадь у Технопарка.

Тюмень, служба информации

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