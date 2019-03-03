В Тюмени прошел митинг против «мусорной» реформы: люди готовы перекрыть дороги, если власть их не услышит (ФОТО)

В воскресенье, 3 марта, в Тюмени состоялся митинг против мусорной реформы. На площади у «Технопарка» собралось порядка 500 человек.Четвертая по счету акция протеста прошла под лозунгом «За справедливые тарифы людям».

Риторика выступающих стала более жесткой. Люди прошлись по депутатам «Единой России», которые приняли мусорную реформу в Госдуме, а теперь на местах отказываются проверить обоснованность резко выросших тарифов. «С кем едины депутаты этой партии? С народом или олигархами, которые будут наживаться на мусоре?» – звучали вопросы с трибуны.

«Александр Моор, выйди к нам на разговор!» – скандировали присутствующие, но губернатор, получивший официальное приглашение на митинг, к народу сегодня не вышел. Поэтому в ходе акции прозвучали призывы больше не надеяться на главу региона, а вместо этого добиваться его отставки. Кроме того, тюменцы по-прежнему требуют отставки трех областных чиновников (Вячеслава Вахрина, Жанны Злобиной и Евгения Карташкова), допустивших установление завышенных тарифов и заключения кабальных сделок. Это требование отражено в итоговой резолюции.

«Мы, жители Тюменского региона, считаем тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и их захоронение, установленные в Тюменской области, незаконными и несправедливыми. Указанные тарифы установлены в интересах регионального оператора (ООО «ТЭО») в противовес общественным интересам. Допуская установление завышенных тарифов, органы исполнительной власти не проявляют заботы об интересах граждан, которую они обязаны нести в силу своих должностных полномочий и присяги, принятой при вступлении в должность» – указано в тексте резолюции.

Основными требованиями митингующих, адресованными к губернатору и правительству Тюменской области, являются отмена территориальной схемы и итогов конкурса по выбору регионального оператора, расторжение концессионного соглашения с ООО «ТЭО», проведение нового конкурса на статус регоператора и снижение тарифа на обращение с ТКО.

Митингующие также просят инициировать силами Счетной палаты проверку фактических расходов на строительство мусоросортировочного завода, освободить от оплаты за вывоз мусора несовершеннолетних тюменцев, снизить оплату для пенсионеров и льготных категорий граждан. По мнению жителей города, они должны получить право на самостоятельную сортировку ТКО, для чего во дворы должны вернуться изъятые сетки для сбора пластика и контейнеры для раздельного сбора отходов. Напомним, соответствующая петиция с приложением на 137 страницах с подписями 2 827 человек на днях была передана губернатору Тюменской области.

Всем присутствующим на митинге было предложено написать обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки. Бланки заявлений раздавались волонтерами всем желающим.

«В тариф включены затраты на сортировку и захоронение ТКО, доставляемых якобы со всех населенных пунктов Тюменской области, а это порядка 30% тарифа. Фактически данную услугу получают только жители Тюмени и Тюменского района, в остальных муниципалитетах мусор просто свозят на полигоны», – указано в заявлении на имя генерального прокурора.

Митинг против «мусорной» реформы продлился ровно час. Дата и место проведения очередной акции будут объявлены дополнительно. По словам организаторов, если областные власти не услышат протестующих, то в следующий раз «люди пойдут перекрывать дороги».

Тюмень, Виктор Нестерук

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