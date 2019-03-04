Замгубернатора Тюменской области взбесил жителей заявлением о мусоре

Жители Тюменской области возмущены высказыванием замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина о мусоре. В эфире телекомпании «Тюменское Время» Вахрин заявил, что тюменцы не способны к раздельному сбору отходов и, по сути, обвинил людей в лени.

«Тюменская область пока не готова к переходу на раздельный сбор мусора. Раздельный сбор не всем ведь нравится. То есть он заставляет человека больше трудиться: это – туда, это – туда, это – туда. И эти труды человеку должны быть оплачены. То есть, только в том случае, если выбросить мусор несортированный дороже, чем выбросить мусор сортированный, то человек будет совершать эти операции» – сказал Вячеслав Вахрин и его словам тут же начали активно обсуждать в соцсетях.

Одни пользователи назвали слова замгубернатора глупостью. Другие – обвинили его в незнании действующего законодательства. «Два года пластик раздельно складировали, а к 1 января 2019 года резко разучились», – пишет Татьяна. «Чехия, Дания, Болгария, Испания, Израиль, США, Нидерланды, Дания и многие другие готовы (к раздельному сбору), а Тюмень нет! Может все-таки просто это для завода выгоднее, чтобы мы не сортировали, а то ведь тариф придется снизить! Глупость какая!», – добавляет Владимир Дегтярев.

«Вахрин несет околесицу и понятно для чего. Ему поставлена задача от «ТЭО» – исключить раздельный сбор, только президент поставил прямо противоположную задачу – обеспечить раздельный сбор. Вахрин саботирует поручение президента», – резюмирует Сергей Завьялов.

Напомним, 31 декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила обращения с отходами и закрепляет раздельный сбор мусора в России. Принятый закон выделил в отдельную деятельность раздельное накопление отходов и отменил ее лицензирование.

Как писал ранее «Новый День», на прошлой неделе активисты объединения «Круговорот» передали Александру Моору петицию с предложениями по внедрению оплаты «по факту» для домов, практикующих раздельный сбор отходов. А на прошедшем в это воскресенье митинге против «мусорной» реформы, тюменцы в очередной раз требовали отставки заместителя губернатора Вячеслава Вахрина.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 04.03.19

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