Жители Тюмени готовят Путину массовое обращение против «мусорной» реформы

В Тюмени собирают подписи под обращением на имя президента Владимира Путина с требованием приостановки мусорной реформы в Тюменской области. Подписной лист подготовлен членами инициативной группы «Тюмень против цен на мусор», под ним уже собрано более 7 тыс. подписей, цель – собрать как минимум 10 тыс. подписей.

«Мы, нижеподписавшиеся жители Тюменской области, выступаем против завышенного тарифа на вывоз ТКО в размере 139,06 рублей с человека и 6027,18 рублей за тонну (с НДС). Требуем приостановления действия мусорной реформы в Тюменской области на 2 года, расторжения концессионного соглашения с ООО «ТЭО» и отказа от ООО «ТЭО» как регионального оператора», – говорится в подписном листе.

В числе требований тюменцев – возврат к тарифам 2017 года на время переходного периода, а в будущем: тариф, не превышающий 50 рублей с человека, возможность раздельного сбора мусора, отмена территориальной схемы обращения с ТКО и право оплачивать фактически вывезенный мусор.

Кроме этого активисты группы «Тюмень против цен на мусор» составили коллективный иск в Тюменский областной суд против регионального правительства. Документ подписали 25 тюменцев, в том числе два депутата тюменской облдумы от КПРФ. Истцы просят признать недействующим постановление регионального правительства №392-п от 9 сентября 2016 года, которое устанавливает территориальную схему обращения с ТКО в Тюменской области.

«Это позволит на время остановить мусорную реформу в Тюменской области, вернуться к старым тарифам и, все детально проработав, начать ее снова. Инициативная группа не против мусорной реформы, она против грабительских тарифов, непрозрачных конкурсов на установление регионального оператора на вывоз мусора и завышенных затрат этого оператора. Кроме того почти все контракты выиграли подконтрольные ООО «ТЭО» организации», – говорят авторы коллективного иска.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, в Тюмени состоится очередной митинг против завышенного тарифа на вывоз ТКО. Мероприятие начнется в 12 часов на площади у Технопарка (ул. Республики, д.142). На акцию протеста официально приглашен губернатор Александр Моор. «Цель мероприятия – налаживание диалога с властью для совместной корректировки и устранения недостатков проводимой реформы по обращению с ТКО. Ведь общество, где люди доверяют друг другу, развивается быстрее и гораздо легче переживает любые потрясения», – говорится в письме, принятом аппаратом губернатора 26 февраля.

Чтобы понять, что тарифы и нормативы утверждаются в регионах России безо всяких обоснований, «на глаз», достаточно сравнить нормативы накопления твердых коммунальных отходов для детских садиков. Так, в Еврейской автономной области норматив накопления мусора на одного воспитанника составляет 10,7638 кг в год, в Якутии ‒ уже 34,7 кг. Во Владимирской области ‒ 48 кг, а в Приморье ‒ 56,906 кг мусора за тот же период. Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Тюмень, служба информации

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