Тысячи тюменцев просят Путина отменить мусорную реформу в регионе

Жители Тюменской области собрали более 16,5 тыс. подписей под обращением к президенту Владимиру Путину против «мусорной» реформы. В субботу, 16 марта инициативная группа сшила две тысячи подписных листов в пять томов, которые через несколько дней будут отправлены вместе с заявлением в приемную Администрации президента России.

В заявлении на имя Владимира Путина тюменцы пишут, что реализация мусорной реформы в том виде, в котором ее пытается провести правительство Тюменской области, недопустима.

«Жители Тюменской области не против реформы, но против произвола региональных властей в рамках ее реализации. В настоящее время реформа проводится в интересах регионального оператора: установлены завышенные нормативы накопления ТКО и тариф на их утилизацию, региональный оператор всеми способами препятствует введению раздельного сбора отходов, не предусмотрен сбор и утилизация опасных отходов, крупногабаритного и строительного мусора, бытовой техники», – говорится в заявлении.

Активисты пишут президенту, что, разбираясь в проблеме и изучая документы, они поняли, что значительное повышение тарифа на услугу обращения с ТКО объяснить невозможно, а все принимаемые губернатором Александром Моором меры не принесли положительных результатов.

«Пытаясь снять социальное напряжение, губернатор пересмотрел позицию только по одному из пунктов: оплата за услугу по обращению с ТКО теперь взимается с человека, а установленный тариф один из самых высоких в стране. Расчет выполненный независимыми аудиторами на основании данных официальных документов, размещенных в сети Интернет, показал, что тариф завышен в три раза. Оптимальный тариф для населения не должен превышать 50 руб./чел согласно расчетам», – говорят тюменцы.

По мнению заявителей, во всех ответах, полученных от профильных департаментов, прослеживается попытка ввода людей в заблуждение. Чиновники доказывают, что раздельный сбор отходов – это зло, а реформа проводится в рамках закона и в интересах населения.

От президента Путина тюменцы просят в первую очередь ввести мораторий на проведение реформы в Тюменской области и отменить принятую территориальную схему обращения с ТКО: «Просим отменить итоги конкурса по выбору регионального оператора и расторгнуть кабальное концессионное соглашения с ООО «ТЭО» и провести новые торги на статус регионального оператора среди организаций, обладающих спецтехникой и подготовленным персоналом. Инициировать проверку Счетной палатой для определения фактических расходов на строительство мусоросортировочного завода. Обеспечить возможности оплаты за фактически потребленные услуги. Установить реальные нормативы образования ТКО для всех видов жилищного фонда (МКД, ИЖС, СНТ) и нежилых помещений города Тюмени и Тюменской области».

Кроме того, тюменцы продолжают настаивать на увольнении областных чиновников, допустивших установление завышенных тарифов и заключения кабальных сделок (речь о замгубернаторе Вячеславе Вахрине, директоре департамента недропользования и экологии Жанне Злобиной и директоре департамента тарифной и ценовой политики Евгении Карташкове).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.03.19

Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля, есть пострадавшие (ВИДЕО). / Регионы УрФО снизят конкуренцию друг с другом и соединятся транспортными коридорами. / Прокуратура Тюмени усложнит школьникам сдачу ЕГЭ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»