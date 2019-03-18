Министр Кобылкин раскритиковал работу инвесторов мусорного завода в Тюмени

Мощности мусоросортировочных заводов, построенных в некоторых российских регионах, нечем загружать. Об этом сегодня заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с членами Совета Федерации.

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский спросил Кобылкина, когда будет определен порядок выделения субсидий из федерального бюджета на строительство инфраструктуры, необходимой регионам в рамках мусорной реформы. Заниматься этим должен недавно созданный единый российский регоператор, однако документы до сих пор не разработаны.

По словам Дмитрия Кобылкина, эта работа пока приостановлена, поскольку власти пришли к выводу, что число мусоросортировочных заводов в регионах должно быть четко выверено.

«В этом году мы ожидаем от экологического сбора более 3 млрд рублей. Субъекты у нас были прописаны там, где мы собираемся строить ту или иную инфраструктуру, те или иные передвижные комплексы. Но эти планы строились до начала реформы. Мы не предполагали, как мы войдем в эту реформу, и какие изменения потребуются. На сегодняшний день стало понятно, что мы не должны стать заложниками инфраструктуры, которая не будет на 100 процентов задействована», – заявил Кобылкин.

Для понимания он привел в пример один из российских регионов. Название он не упомянул, но судя по описанию ситуации, речь идет о Тюменской области, где не так давно был построен мусоросортировочный завод стоимостью 1,7 млрд рублей.

«Инвестор рассчитывал на несортированный мусор. Но сегодня во дворах есть специальные клети, куда можно сбрасывать пластиковые отходы. Люди к этому стали привыкать – бумагу отдельно, железо отдельно, пластик отдельно. Завод должен был окупиться в течение семи лет, под это инвестор полностью рассчитал тариф. Но на сегодняшний день предприятие недополучает из-за того что люди сами сортируют мусор. И инвестор ничего другого не придумал, как эти клети убрать. Представьте себе, да?», – рассказал Кобылкин.

По его словам, никто не должен строить заводы большей мощности, чем того требует рынок. «Чтобы потом не думать, как их потом дозагружать для того чтобы инвестор отбил свои деньги за семь лет, а не за 15 лет, – пояснил Кобылкин. – Вот это предстоит нам сделать. И эта схема должна быть федеральной. Иногда достаточно провести между субъектами работу, построить три сортировочных комплекса, а не 10 как было запланировано, и сэкономить деньги. Вот только поэтому мы пока приостановили все, но эту работу мы будем продолжать».

Напомним, региональным оператором и инвестором мусоросортировочного завода в Тюменской области стала компания ТЭО, контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В настоящее время предприятие испытывает сложности с реализацией своей продукции, при этом тариф на вывоз мусора для тюменцев серьезно завышен.

В Тюмени проходят митинги против мусорной реформы, люди собрали 16,5 тысяч подписей под обращением к президенту Путину с требованием наложить мораторий на мусорную реформу в регионе.

По их словам, реформа проводится в интересах регионального оператора: установлены завышенные нормативы накопления ТКО и тариф на их утилизацию, региональный оператор всеми способами препятствует введению раздельного сбора отходов, не предусмотрен сбор и утилизация опасных отходов, крупногабаритного и строительного мусора, бытовой техники.

Тюмень, служба информации

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