Замгубернатора Вахрин предложил тюменцам продавать свой мусор, чтобы сэкономить

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин встретился с активистами группы «Тюмень. Против цен на мусор». На круглом столе, который прошел вечером 6 февраля, присутствовал и корреспондент «Нового Дня». Агентство публикует самые интересные выдержки из двухчасового разговора с чиновником.

Ошибки в пользу регоператора

По расчетам общественников, среди которых есть профессиональные аудиторы, экономически обоснованный тариф на вывоз мусора не должен превышать 51 рубль с человека вместо установленных 139 рублей. На существующий сегодня мусоросортировочный завод, согласно концессионного соглашения, подписанного в 2014 году, региональный оператор (ООО «ТЭО») должен был потратить 1,5 млрд руб. Однако, как писал ранее «Новый День», дополнительным соглашением, подписанным в 2018 году, эта сумма была увеличена до 2,5 млрд руб. Расходы по строительству завода были включены в тариф на обращение с ТКО, вот только не со всеми цифрами общественники согласны. В том числе по расчетам налогов.

«НДС при строительстве завода составила 500 млн рублей, при этом была применена ставка 20%, хотя до 1 января 2019 года она составляла 18%, – сообщил Вахрину аудитор Антон Куклин. – При этом налог предъявлен к возмещению, эти деньги возвращены регоператору, но не учтены в качестве источника финансирования инвестпрограммы. На эту сумму начисляются банковские проценты, поскольку на строительство завода привлекались кредитные средства».

Аналогичная ситуация складывается с расчетом налога на прибыль регоператора, который вместо 20% рассчитан по ставке 25%. Такая «ошибка» обойдется жителям области в 16 млн рублей в год. В целом оба неверно рассчитанных налога по словам Куклина обойдутся примерно в 900 млн рублей за 9 лет (срок окупаемости завода)».

Доводы Куклина замгубернатора выслушал молча. Вахрин не смог опровергнуть расчеты общественника. Он предложил ему организовать дополнительную встречу со специалистами и экономистами правительства, которые проверяли обоснованность тарифов.

Зарплату рабочим поднять, руководству – сократить

Согласно утвержденному тарифу, средняя заработная плата на ООО «ТЭО» должна составлять 41 тыс. рублей, а из объявлений о приеме на работу и из бесед с работниками завода, активисты узнали, что они получают 30-35 тыс. рублей. Аналогичное несоответствие и по заявленному количеству работников и фактически занятым людям на производстве. По мнению активистов, для понимания обоснованности тарифа, нужна полная информация о количестве работников и получаемой ими зарплате.

«Пусть тюменцы получают по 40 тыс. рублей, если завод действительно будет платить такую зарплату. Все-таки люди работают на вредном производстве. А вот руководство завода хотелось бы ограничить от необоснованно высокой зарплаты. Например, не более шести окладов простого рабочего» – заявил Антон Чупрунов.

Где продажи вторсырья?

По подсчетам активистов продажа переработанного вторсырья должна дать заводу около 275 млн рублей в год, в результате чего тариф должен снизиться. На сегодняшний день, по словам активистов, завод сырье не реализует.

Вахрин возразил. Он сказал, что регоператор выставил на продажу 1780 тонн сырья. Эта цифра никак не вяжется со словами руководства «ТЭО», которое заявило, что за 2 месяца 2019 года завод переработал 16 тыс. тонн вторсырья. «Где тогда остальное сырье?», – спросили активисты. «А я откуда знаю? – ответил замгубернатора. – У нас мониторинг мусора на входе и вторсырья на выходе осуществляется онлайн. Я исхожу из принципа добросовестности частного партнера. У меня нет оснований каждый день совать нос на завод».

Почем «свечной» заводик?

Еще один вопрос, которой волнуют общественность – сколько стоит этот мусоросортировочный завод. Проверить его реальную стоимость невозможно. «Его вид не впечатляет. Мы примерно представляем, что должно быть построено на 2,5 млрд рублей – это должно быть достаточно серьезное предприятие. Поэтому мы предлагаем Тюменской области привлечь Счетную палату для проверки его реальной стоимости с последующей публикацией отчета. Наверное, и правительство само заинтересовано, чтобы цифра стала ближе к реальности» – заявили Вахрину гости. И добавили, что общая сумма переплаты по банковскому кредиту, взятому «ТЭО» на строительство завода, составит почти 2 млрд рублей за 9 лет.

«Была проведена экспертиза достоверности сметной стоимости завода в рамках госэкспертизы, и она это [стоимость завода] подтвердила. Другого механизма проверки достоверность стоимости завода у нас нет. И, наверное, слава богу. Иначе, наверное, был бы чиновничий произвол», – парировал Вахрин. При этом он отказался ответить на вопрос, где можно ознакомиться с результатами экспертизы.

Общественники напомнили Вахрину его слова, сказанные в 2014 году о том, «что тарифы не будут расти и даже снизятся, когда завод будет построен». При этом с 1 января 2019 года плата за ТКО, ставшая коммунальной услугой уже выросла и, согласно утвержденным тарифам, будет повышаться каждые полгода.

В ответ чиновник заявил: «Мы с вами живем на разных планетах, наверное. Как я мог сказать, что тариф не будет расти, если он установлен впервые? Как я мог такое говорить, а вы такое слышать?». Затем чиновник сменил тему и заговорил про несанкционированные свалки. По словам Вахрина, пересмотреть действующий тариф можно только на основании закона или постановления.

Раздельный сбор мусора

Председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская попросила прокомментировать заместителя губернатора поручение Дмитрия Медведева снизить размер платы за обращение с ТКО тем гражданам, которые ведут его раздельный сбор.

«Раздельный сбор мусора – это более дорогая вещь во всем мире, и мы изучали эти практики. Во всем мире эти «зеленые» технологии субсидируются из разных источников. Мы изначально не вводили раздельный сбор, потому что это дороже, а мы с вами сейчас смотрим как удешевить процесс» – ответил Вячеслав Вахрин.

Активисты напомнили Вахрину, как он в эфире тюменского телеканала заявил, что тюменцы ленивы и не способны к раздельному сбору отходов. Ему зачитали результаты опроса среди жителей, проведенного общественниками. Из 529 человек готовы сортировать отходы 73,16% опрошенных, 22,87% уже сортируют, и только 3% опрошенных заявили, что им «все равно».

«Сегодня никому не запрещено сортировать мусор, вы имеете право поставить у себя во дворе дополнительные контейнеры или сетки. Другое дело, что это не уменьшит платеж, таково законодательство – заявил заместитель губернатора. – Но вы можете сами продать свои отсортированные отходы и уменьшить на эту сумму платежи за ТКО».

Вопрос общественников «почему «ТЭО» само не может организовать приемку раздельного мусора у населения», так и остался без ответа.

«Когда мы были на заводе, я спросила одного из работников: «Хотели бы вы получать чистые пластик, бумагу, стекло? Он ответил: «Мы о таком сырье мечтаем». Оно в разы будет дороже и они в разы больше его смогут продать», – рассказала Светлана Бачурина. Однако, по словам Вахрина это всего лишь голословное заявление.

Ранее «Новый День» писал, что единственный в регионе завод-производитель стеклотары «Стеклотех» отказался от приобретения стеклобоя у «ТЭО» по причине его низкого качества и несоответствия требованиям.

Все равны, но кто-то равнее

Накануне стало известно, что свой мусор тюменские чиновники будут оплачивать по факту. Корреспондент РИА «Новый День» спросил заместителя губернатора, чем Управление делами губернатора Тюменской области отличается от жителей МКД и ИЖС, которые сегодня лишены возможности оплачивать за ТКО по факту оказанных услуг.

«Правила коммерческого учета за вывоз ТКО, утвержденные постановлением правительства РФ № 505 относятся только к юридическим лицам. Физические лица руководствуются правилами оказания коммунальных услуг», – заявил Вячеслав Вахрин. Почему дачным обществами разрешили оплачивать вывоз мусора, а УК или ТСЖ – нет, заместитель губернатора толком не пояснил.

«Даже если эти организации заключат договор с «ТЭО», от этого ничего не меняется. Регоператор выставляет счет управляющей компании по количеству проживающих жильцов, а она собирает со всех деньги. УК получается здесь как лишнее звено в цепи, ничего иного не добавляя. Она не становится юридическим лицом, владельцем отходов, которые потом сдает регоператору по правилам коммерческого учета. Она становится всего лишь исполнителем коммунальной услуги, если собственники жилья такое решение приняли», – сказал Вячеслав Вахрин, противореча действующему законодательству.

При переводе услуги по ТКО из жилищной в коммунальную никто не лишал управляющие компании или ТСЖ права заключать договоры на вывоз мусора, как и продавать отсортированное сырье переработчикам (тот же пластик из сеток). Порядок оплаты таких услуг (исходя из количества и объема контейнеров) и типовые договоры, заключаемые с региональными операторами, утверждены на федеральном уровне. На региональном и муниципальном уровнях необходимо только довести соответствующую информацию до потребителей услуги, т.е. до населения. Однако чиновники в Тюменской области идут в противоположном направлении.

Напомним, что в январе губернатор Александр Моор на своей страничке в соцсетях писал, что дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе города Тюмени Руслану Кухаруку выработать до 28 января 2019 года правовой механизм, позволяющий людям делать выбор: оплачивать услугу, исходя из количества жилой площади, или по факту. Данное поручение так и не было исполнено, а для жителей был введен новый порядок оплаты – по количеству проживающих в квартире.

Тюмень, Виктор Нестерук

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