Губернатор Моор будет оплачивать вывоз своего мусора в особом порядке

Управление делами губернатора Тюменской области заключило договор с регоператором «ТЭО» на вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно документу, оплата будет производиться по факту оказанных услуг. Напомним, что жители Тюменской области лишены такой возможности и платят за вывоз мусора по нормативу – 139 рублей с человека.

Государственный контракт между Управделами губернатора и ООО «ТЭО» размещен на официальном сайте госзакупок 4 марта. Общая площадь шести административных зданий, которые будет обслуживать регоператор, составляет 31 861 кв.м. Услуги по вывозу мусора чиновников обойдутся бюджету в 376 197 рублей.

При этом оплачивать за услуги «ТЭО» чиновники управделами губернатора будут не по нормативу как все жители Тюменской области, а как дачники – с учетом фактического объема оказанных услуг.

Скриншот 1 стр. госконтракта

«Что сразу бросается в глаза – так это то, что пунктом 5 контракта установлен порядок оплаты за фактически оказанную услугу, а в приложении прописано по установленному нормативу – в размере 2,32 кг. (0,07 т.) на одну единицу, т.е. на 1 кв.м. общей площади. Получается, что приложение не соответствует договору или наоборот, – прокомментировал документ эксперт ОНФ Сергей Завьялов. – Кроме того, в пункте 12 контракта стороны прописали два взаимоисключающих пункта об учете объема и массы ТКО: «исходя из нормативов накопления и исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО». Дело в том, что это два совершенно разных способа учета, установленных постановлением правительства № 505. И право выбора законом установлено за потребителем услуги».

«Новый День» ознакомился с четырьмя типовыми договорами для разных потребителей, размещенными на сайте регоператора и типовым договором, утвержденным постановлением правительства РФ.

Для бюджетных организаций у «ТЭО» предусмотрен отдельный договор, но пункт 5 в нем изложен в иной редакции, нежели в госконтракте с Управлением делами губернатора Тюменской области. В частности, порядок оплаты услуг «осуществляется по цене, равной величине утвержденного в установленном порядке предельного единого тарифа на услугу регионального оператора».

Не соответствует типовой договор с сайта «ТЭО» и договору, утвержденному постановлением правительства № 1156 от 12 ноября 2016 года, где также указано, что стороны должны выбрать один из двух способов учета массы коммунальных отходов: расчетным путем исходя из нормативов или исходя из массы ТКО.

Напомним, тюменцы возмущены утвержденными в области тарифами и нормативами. Люди считают их неадекватными, некорректными, посчитанными «на глаз». На прошлой неделе тюменские общественники передали губернатору Александру Моору петицию на 140 страницах с предложениями по внедрению оплаты «по факту» для домов, практикующих раздельный сбор отходов. Оплата за фактически вывезенный мусор предусмотрена действующим законодательством, но региональный оператор и областные власти не хотят ее применять.

По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, тюменцы не способны к раздельному сбору отходов. Соответственно и оплата за фактически оказанные услуги гражданам не доступна.

Тюмень, Виктор Нестерук

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