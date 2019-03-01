Губернатору Моору передали петицию против «мусорной» реформы

Добровольческое объединение «Круговорот» передало в приемную губернатора Тюменской области петицию с предложениями по внедрению оплаты «по факту» для домов, практикующих раздельный сбор отходов. К заявлению приложено 137 страниц с подписями 2 827 человек. Информация о подаче петиции размещена в группе объединения в социальной сети ВКонтакте вместе с обращением к губернатору.

«Наши предложения предельно просты и адекватны. Мы не требуем заморозить реформу обращения с ТКО, сменить регоператора или разобрать мусоросортировочный завод по кирпичикам. Мы требуем закрепления на региональном уровне прав, которые уже зафиксированных в федеральном законодательстве. Сознательные граждане имеют право практиковать раздельный сбор отходов и платить за смешанное сырье по факту, нам не хватает всего одного документа и одного изменения в уже действующем документе, чтобы это право реализовывать», – говорится в петиции.

Активисты просят губернатора поддержать их инициативу, а взамен обещают помочь с внедрением этой возможности на местах. Сама петиция была размещена в середине февраля на сайте Сhange.org и кроме губернатора, она адресована также областному департаменту тарифной и ценовой политики, департаменту недропользования и экологии, Минприроды России и региональному оператору ООО «ТЭО».

В петиции объединение «Круговорот» требует подписать соглашение между департаментом недропользования и экологии и региональным оператором, в котором будут прописаны условия раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Тюменской области. Данным соглашением авторы петиции предлагают разрешить установку контейнеров для раздельного накопления отходов и обслуживание их сторонними организациями, если собственники и пользователи помещений в домах примут решение перейти на расчеты с регоператором по факту.

Далее «ТЭО» должно разработать и разместить на сайте типовую форму договора для оплаты услуги по обращению с ТКО при раздельном накоплении сортированных отходов. Также активисты требуют от департамента тарифной и ценовой политики внести изменения в распоряжение от 24 января 2019 года, устанавливающее порядок оплаты за ТКО.

Как писал ранее «Новый День», жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 139,06 рублей с человека, индивидуальных жилых домов – 119,24 рубля. Платить по факту вывезенного мусора могут только дачники и юридические лица.

Тюмень, Виктор Нестерук

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