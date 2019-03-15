Полпред Цуканов заявил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом

Владельцы мусоросортировочных заводов в УрФО не имеют рынка сбыта. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов в ходе совещания с губернаторами в Кургане.

Сразу после выступления главы Тюменской области Александра Моора, который рассказал о работе построенного в рамках концессии мусоросортировочного завода и грандиозных планах инвестора получать по 300 млн рублей выручки от продажи вторсырья, Цуканов спросил: «А есть куда сдавать это сырье?».

«Тот объем [имеется в виду небольшой объем, имеющийся на данный момент], пока есть», – ответил Моор.

«Ваш инвестор (мы с ним в Кургане встречались) говорит другое, – сообщил полпред, имея в виду энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. – Я же правильно понимаю, что это тот же инвестор?».

«Да», – подтвердил Моор.

«Так вот он мне сказал, что у них трудности есть – они вынуждены закапывать отсортированное сырье. Это мартышкин труд. Они сортируют мусор и все равно закапывают его, потому что нет рынка сбыта».

Моор выразил уверенность, что проблемы возникают только с сырой бумагой. А на пластик металл, алюминий, сухой картон и стекло спрос есть.

Между тем, как уже писал «Новый День», единственный производитель стеклотары в УрФО – тюменское предприятие «Стеклотех» – отказывается брать стеклобой, выпускаемый «мусорным» заводом Бикова и Боброва. По словам специалистов, это не вторсырье, а лишь слегка очищенный мусор.

Напомним, регоператором в Тюменской области стало ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.03.19

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