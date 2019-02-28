«Идем на восток»: в трех десятках свердловских городов сохраняется риск повышения тарифа на вывоз мусора

Жителям 34 свердловских муниципалитетов грозит повышение «мусорных» тарифов. «Обращение с ТКО» ‒ так называется эта строчка в квитанциях ‒ может подскочить в цене из-за попыток смены регионального оператора. Речь идет о Восточном округе, в который вошли Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит, Сухой Лог и еще три десятка территорий. Кластер уже год пытаются подмять под себя те, кого в СМИ именуют энергетиками-олигархами. Подробнее обо всем ‒ в материале «Нового Дня».

Мусорная экспансия

Накануне в 17-м арбитражном апелляционном суде Перми прошло слушание по иску к Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области по иску «Рифея» ‒ тюменской компании, близкой к бизнесменам из Тюмени Алексею Боброву и Артему Бикову. Фирма уже почти год пытается оспорить результаты конкурса по выбору регионального «мусорного» оператора в Восточном кластере Свердловской области. Сначала ‒ в управлении ФАС региона, потом в Арбитражном суде области, а затем и в 17-м апелляционном в Перми. Все попытки оказались неудачными.

Впрочем, тюменцы уже добились оспаривания результатов конкурса по выбору регоператора ‒ но в Северной зоне региона. И сами заняли эту позицию, хотя изначально вывозить и утилизировать твердые коммунальные отходы должно было местное предприятие «Тагилспецтранс». В итоге Северная зона с центром в Нижнем Тагиле получила самые высокие тарифы на обращение с ТКО на Среднем Урале ‒ 845 рублей 87 копеек за кубометр. Для сравнения ‒ в Восточной зоне сейчас установлен самый низкий тариф по региону, 697 рублей за кубометр.

Интерес северного регоператора очевиден: зайти на Восток, взяв в обслуживание самую крупную территорию. Плохо то, что такой сценарий грозит пересмотром тарифов для населения. Так, сейчас в цену для Екатеринбурга и остальных 33 муниципалитетов не включена прибыль предприятия (это связано с формой собственности здешнего регоператора, МУП не имеет на это права), а также включена очень маленькая инвестнадбавка ‒ около 2 рублей, которая пойдет на реконструкцию мусоросортировочных линий в Каменске-Уральском, Рефтинском и Сысерти. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ранее говорил, что инвестора нашло правительство региона ‒ мусоросортировку в Восточной зоне построят, но не за счет населения, а за счет концессионеров и бизнесменов.

Опыт Нижнего Тагила, Серова, Североуральска и других северных территорий, которые уже контролирует «Рифей», показывает, что самый высокий тариф там сформирован как раз из-за того, что жителей фактически принудительно заставили быть инвесторами. Причем инвесторами, которые прибыли не получат. Инвестиционная составляющая на строительство только одного ‒ небольшого ‒ мусороперерабатывающего комплекса в Краснотурьинске сильно бьет по карманам местных жителей. С каждого кубометра мусора они отдают 323 рубля 21 копейку «Рифею». На эти деньги тюменцы построят МСК. Владельцем завода, который, кстати, будет строить еще одна бобровско-биковская компания «Экотехсервис», будут бизнесмены, а не люди, которые заплатили за это. Всю прибыль от продажи отсортированного мусора получат именно предприниматели.

Победа в битве или в войне?

Означает ли очередное поражение «Рифея» в суде то, что они отступятся от Восточного кластера? Источники уверяют, что нет, и главная битва еще впереди. Связано это с двумя моментами.

Первый ‒ с тем, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который завел энергетиков из Тюмени в наш регион, несмотря на громкие заявления по мусорной реформе и требования устранить узкие места, в общем, глубоко в тему не погружается, в повестке по реформе обращения с ТКО плавает, а своих земляков-тюменцев, на которых жалобы поступают тысячами только в администрацию Нижнего Тагила, особенно не сдерживает. Поговаривают, что губернатор вовсе готовится отбыть из региона, и потому не проявляет интереса даже к такой горячей теме, как попытки перекроить рынок.

Второй момент связан с тем, кто стал генеральным подрядчиком «Спецавтобазы» (нынешний регоператор Востока) по перевозке мусора. На конкурсной основе была выбрана компания «Транссервис», которую представители САБ хвалят за большой автопарк и солидный опыт работы. Однако при этом не упоминается, что «Транссервис» ‒ структура, близкая все к тем же Боброву и Бикову. «Спецавтобаза» из-за неплатежей жителей и юрлиц попала в неприятное положение. Транспортные услуги ей оказаны, а оплачивать нечем. Собираемость на уровне 15%. Конечно, у «Рифея» еще хуже ‒ по факту на севере сборы не дотягивают и до 5%. Но у Боброва и Бикова есть свой банк. Они могут взять кредит на погашение кассовых разрывов и расчеты с поставщиками услуг в своем же «Агропромкредите», переложить, по сути, из одного кармана в другой. У «Спецавтобазы» все сложнее ‒ предприятие муниципальное, кредит оформить не так легко, нужны муниципальные гарантии. Если администрация откажет, расплачиваться будет нечем, и дело может дойти до банкротства предприятия, ‒ предполагает осведомленный источник «Нового Дня». ‒ С другой стороны, случись такой сценарий, [глава администрации Александр] Высокинский продемонстрирует свою несамостоятельность и полную зависимость от губернатора, его и называют креатурой Куйвашева, даже ответственность за творящееся в городе предлагают делить на них двоих. Вот и посмотрим».

Взгляд сторон

Любопытно, как обе стороны высказываются о решении 17-го арбитражного апелляционного суда в Перми. Особенно после декабрьских заявлений обоих регоператоров о перемирии. «Я не понимаю, для чего компания «Рифей» занимается подобными мероприятиями. В России идет реформа по обращению с ТКО. Если мы все вместе ‒ региональные операторы, органы законодательной и исполнительной власти, общественные организации ‒ не включимся в работу как одна команда, то реформа будет сбоить. Пострадают конечные потребители услуги ‒ то есть жители. Если коллеги добиваются этого, то это антисоциально. Если же они преследуют исключительно бизнес-интересы, то им надо пересмотреть свое отношение, потому что у этого направления огромная социальная ответственность. Сегодня прошел суд. Пусть эта точка будет точкой отсчета. Дальше работаем с чистого листа. Если «Рифею» нужна помощь «Спецавтобазы», мы готовы ее оказать. Сейчас не до выяснения отношений, надо засучить рукава и идти работать», ‒ сказал «Новому Дню» директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

В свою очередь, директор свердловского филиала «Рифея» Федор Потапов отказался пояснить «Новому Дню» позицию предприятия, которое он возглавляет, ‒ ни то, зачем был подан иск, ни то, каковы будут дальнейшие действия тюменской компании. «Не готов комментировать», ‒ заявил он.

Тюменское лобби

Как уже говорилось, тюменская компания «Рифей» близка к структурам олигархов ‒ владельцев энергобизнеса Артема Бикова и Алексея Боброва. Оба появились на Среднем Урале с приходом губернатора Евгения Куйвашева, выходца из Тюмени. Своих интересов в коммунальном и энергетическом секторе олигархи не скрывали. Фактически они контролируют бывшее ГУПСО, а ныне ПАО «Облкоммунэнерго», а также «Региональный информационный центр», который занимается выставлением счетов населению.

Что касается «Рифея», то, согласно сведениям из открытых источников, одним из его учредителей был Игорь Шило ‒ заместитель гендиректора «Корпорации СТС». Это указано на сайте компании, которую, в свою очередь, контролируют тюменские бизнесмены Биков и Бобров.

«Новый День» уже писал, что Свердловская область ‒ не единственный регион России, мусором которого активно интересуются представители энергетиков-олигархов. В частности, их компании стали региональными операторами на Ямале, в ХМАО и в Омской области. В других субъектах получить право работать с коммунальными отходами им не удалось. Так, в Курганской области соглашение с тюменским ООО «Компания «Рифей», входящим в бизнес-империю Бикова и Боброва, было расторгнуто по требованию УФАС региона. Неофициально сообщалось, что инициатором разрыва отношений при поддержке федерального центра выступил врио губернатора Вадим Шумков, назвавший тарифы энергоолигархов необоснованными. «Смысл реформы в появлении новых полигонов, сортировочных заводов, переработке. А у нас инвестсоставляющей нет, а рост тарифа есть – за счет изменения территориальной схемы обращения с отходами. Количество полигонов в схеме сократили, расстояние до них удлинили, что повлекло рост затрат на транспортировку ТКО до мест обработки и захоронения. Людям фактически приходилось бы платить за воздух», – ранее объяснял «Новому Дню» замгубернатора Курганской области Андрей Саносян.

Похожая ситуация складывалась и в Ханты-Мансийском автономном округе. Там конкурсы по отбору регоператоров по двум зонам прошли весной прошлого года. Победу в обоих случаях одержала компания окружных властей ‒ АО «Югра-Экология». Два других участника – фирмы «Рифей» и «Утилитсервис» заявили о нарушениях и решили оспорить результаты через суд. Однако после все свои иски «Рифей» отозвал, одновременно с тем получив право быть регоператором в одной из территорий Югры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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