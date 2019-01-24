В Югре снова выберут регионального «мусорного» оператора

В Югре проведут новый конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в северной зоне округа. Это связано с решением арбитражного суда, признавшего сегодня, 24 января, результаты предыдущего отбора по данной зоне недействительными.

Как пояснили в департаменте промышленности ХМАО, функции регоператора в северной зоне до момента завершения новой конкурсной процедуры выполнит АО «Югра-Экология», являющееся регоператором в южной зоне.

«Федеральный закон №483 позволяет в сложившейся ситуации привлечь к работе действующего оператора. В ближайшее время с «Югра-Экология» будет заключено соответствующее прямое соглашение», – сообщили в департаменте.

В северную зону входят Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский районы, Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Нижневартовск и Лангепас.

В профильном ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года вывоз мусора в муниципалитетах северной зоны осуществляется в прежнем режиме по старой системе в составе жилищной услуги.

Напомним, конкурсы по отбору регоператоров по двум зонам прошли весной прошлого года. Победу в обоих случаях одержала компания окружных властей АО «Югра-Экология». Два других участника – фирмы «Рифей» (контролируется энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым) и «Утилитсервис» заявили о нарушениях и решили оспорить результаты через суд.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.01.19

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