Пермский суд оставил без изменений иск тюменцев, требовавших сменить регоператора по мусору в Екатеринбурге

В Перми в 17-М апелляционном суде завершилось слушание по иску тюменской компании «Рифей» к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Региональный оператор по мусору в Северной зоне Среднего Урала требовал отменить результаты конкурса по выбору регоператора на востоке Свердловской области. Эти попытки тюменцы продолжают с 2018 года, однако ни жалобы в ФАС, ни иски в суды предыдущих инстанций не помогли: ведомства не нашли нарушений в конкурсе. Такое же решение было принято и сегодня. Требования истца были отклонены. Информацию «Новому Дню» подтвердили в «Спецавтобазе», которая была признана победителем конкурса и выступала третьей стороной в суде.

Таким образом, региональным оператором Восточного кластера Свердловской области с центром в Екатеринбурге остается ЕМУП «Спецавтобаза».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

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