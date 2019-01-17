«Новый День» и жители области ждут от Евгения Куйвашева обоснование тарифа на вывоз мусора

С 2019 года жители Свердловской области будут вынуждены платить в несколько раз дороже за услуги по вывозу мусора из своих дворов. Переход на новую схему обращения с отходами, по словам чиновников всех уровней, неизбежен. Но даже если так, не вполне понятны причины, по которым свердловчане должна тратить на оплату этой услуги в разы больше, чем жители соседних регионов, сопоставимых и по численности населения, и по экономическим условиям.

На состоявшейся вчера пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева корреспондент РИА «Новый День» попросил главу региона объяснить разницу в «мусорных» тарифах между Екатеринбургом и Челябинском. По словам губернатора, ответить на этот вопрос в формате пресс-конференции невозможно, но он обещал, что эту информацию редакция сможет получить в письменном виде. Отметим, что этот ответ понравился не всем, о чем свидетельствуют комментарии в личном инстаграме Евгения Куйвашева: «Знаем мы ваши «письменные ответы» (отписки) – сказочники... Получается, ваше поручение о продаже упаковок с 12 яйцами и разбирательство с главой-спекулянтом навозом одного из муниципалитетов стало для вас наиболее важным. Нежели реальные проблемы народа. В итоге рулят яйца и навоз!!! А не меры по снижению тарифов за вывоз ТКО... Почему губернатор Свердловской области не защищает интересы жителей региона в части снижения тарифов за ТКО? Жители соседних областей будут платить гораздо меньше. А мы чем хуже?» – написала губернатору одна из его подписчиц.

Сегодня редакция направила в департамент информационной политики Свердловской области официальный запрос.

Напомним, в Свердловской области действуют три региональных оператора по сбору и вывозу отходов. В Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле это компания «Рифей», которая относится к структурам энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Они запросили самые высокие тарифы в регионе ‒ РЭК утвердила ставку в размере 704,89 рубля за кубометр. В пересчете на нормативы потребления один житель многоквартирника будет платить 142,95 рубля, а житель частного дома ‒ 160,71 рубля в месяц.

В Западной зоне с центром в Первоуральске победила компания «ТБО «Экосервис». Здесь тариф существенно ниже ‒ 594,64 рубля за кубометр мусора. Жильцы многоэтажек будут отдавать по 120,58 рубля с человека в месяц, собственники домов в частном секторе ‒ 135,57 рубля.

Наконец, в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге свое право быть регоператором отстояло МУП «Спецавтобаза». Тариф у МУПа ‒ 581,47 рубля за кубометр. Дороже всех реформа обойдется екатеринбуржцам, которые будут отдавать по 148,62 рубля с человека в месяц, жители частных домов ‒ 182,11 рубля с человека. Для жителей остальных населенных пунктов, попавших в Восточную зону, расклад будет другим ‒ 117,92 рубля для квартир и 132,57 для частного сектора. Отметим, что в соседней Челябинской области тарифы существенно меньше. В Челябинском кластере жители многоквартирников будут платить по 67,59 рубля с человека, индивидуальных домов ‒ 52,18 рубля. В Карабашском тарифы будут составлять 77,02 рубля для многоэтажек и 59,46 рубля для частного сектора. В Кыштымском ‒ 63,22 и 48,81 рубля соответственно.

В Пермском крае пошли по другому пути и решили остаться с прежней схемой, когда расчеты идут не от числа жильцов, а от площади жилья. Владельцы квартиры площадью 50 кв м будут платить в месяц около 169 рублей. Правда, в частном секторе все же будет применяться подушевой принцип ‒ около 71,6 рублей в месяц с человека.

Посчитав с помощью онлайн-калькулятора от РИА «Новый День» свои тарифы и сравнив их с соседскими, свердловчане были возмущены.. «234 рубля против 64-х... Бодро... То есть, я так понимаю, все мы можем с чистой совестью требовать индексации оплаты труда на 3,6 – а что, мусорщики могут, а мы чубайсы?» – пишет, например, екатеринбуржец Юрий Ощепков.

Даже тот аргумент, что регоператоры обещают за счет инвестиционной составляющей тарифа построить новые мусороперерабатывающие заводы, не вызывает у граждан доверия: «Допустим, я тоже обязательно когда-нибудь стану таким же богатым и влиятельным, как Иосиф Кобзон. Как думаешь, мне уже сейчас арендовать Олимпийский и влупить стоимость билетов, как у Тони Робинса? Или всё-таки чуть погодя это сделать?» – интересуется горожанин.

Рассчитать свой платеж за мусор жители области могут здесь

Как уже сообщал «Новый День», волна народного негодования по поводу нового платежа уже поднимается и в Свердловской области, о чем сообщал в конце прошлого года бывший депутат ЗССО Евгений Артюх. «Люди, а кто у нас сейчас митинги организует? Вот пришло в личку от хорошего человека. «Евгений Петрович, здравствуйте. Может хоть кто-то организовать митинг против очередного грабежа ‒ на сей раз это мусорная реформа. Для моей семьи 450 рублей дополнительных расходов это очень большая сумма. Готов привести человек 15. Ну и призвать народ через все свои аккаунты», ‒ цитирует послание экс-депутат. Добавим, что кое-где недовольство «мусорными» тарифами уже выливается в митинги.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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