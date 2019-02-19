Губернатору придется отчитаться о «мусорной» реформе перед депутатами

В отчете о своей деятельности за 2018 год губернатор Евгений Куйвашев затронет и «мусорную» реформу, которая фактически стартовала в регионе только в 2019 году.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат заксо Вячеслав Вегнер, вопрос направят губернатору для подготовки доклада депутаты из профильного комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Губернатора попросят рассказать, что сделало правительство, какие приняло постановления, какую организационную работу провело.

Напомним, в Свердловской области оказались одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора в стране. В ближайшие дни в регионе пройдет сразу несколько митингов в знак протеста против высоких тарифов – 23 февраля в Нижнем Тагиле, 3 марта – в Екатеринбурге. На январской пресс-конференции корреспондент «Нового Дня» уже спрашивал губернатора, почему свердловчане должны платить больше, но, по словам губернатора, ответить на этот вопрос в формате пресс-конференции было невозможно. Он обещал, что эту информацию редакция получит в письменном виде, но и письменный ответ ясности не добавил.

Как уже сообщал «Новый День», вчера свои вопросы губернатору сформулировали комитеты по бюджету (сколько инвестиций привлечено в область в прошлом году) и по законодательству (как обстоят дела с подведением инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства индивидуального жилья). Комитет по соцполитике хотел задать вопрос о создании новых школ, с которыми в регионе проблема. Но, как заявил сегодня председатель комитета Вячеслав Погудин, кроме комитетов свои вопросы подготовили и фракции. И вопрос о школах уже решила задать губернатору самая многочисленная фракция – «Единой России». Поэтому комитет выбрал другой: о создании доступной среды для инвалидов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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