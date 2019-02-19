В День защитника Отечества тагильчане снова выйдут на митинг против мусорной реформы

В эту субботу, 23 февраля, в День защитника Отечества, жители Нижнего Тагила снова выйдут на митинг против мусорной реформы.

Как рассказал РИА «Новый День» первый секретарь тагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин, местные власти дважды предложили им сменить место митинга: сначала перенесли площадку от памятника комсомольцам – к памятнику Ленину, а потом – от памятника Ленину к памятнику металлургам у Лисьей горы. Там он в итоге и состоится. На вопрос «Нового Дня», не запутаются ли люди, желающие прийти на митинг, из-за этих переносов, он ответил: «Мы оповещаем горожан через СМИ, кроме того, в городе будут расклеены листовки». Пока тагильские коммунисты ориентированы на 200 участников, но отмечают: на самом деле недовольных гораздо больше.

Напомним, Нижний Тагил – центр Северной зоны, где регоператором по работе с коммунальными отходами является компания «Рифей», приближенная к тюменским олигархам Боброву и Бикову. Причем Свердловская область ‒ не единственный регион России, мусором которого активно интересуются их представители. В частности, их компании (помимо Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле) стали региональными операторами на Ямале и в Омской области. В начале февраля в Тагиле уже состоялся один митинг против мусорной реформы, после чего протест продолжился в виде ежедневных одиночных пикетов.

А 7 февраля в Нижний Тагил приехал полпред президента Николай Цуканов, у которого состоялся с мэром Владиславом Пинаевым интересный диалог. На слова мэра, что «в городе создана рабочая группа, в нее входят жители, РЭК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование тарифа», полпред ответил – «Преимущество – это то, что тариф самый высокий?», и добавил: «Я задаю вопросы, в которых разбирался неглубоко. Я как житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, как? Почему он в Пышме столько, а тут столько? Почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ». При этом ни губернатор Евгений Куйвашев, ни министр природных ресурсов Алексей Кузнецов на выступление полпреда по поводу волнений вокруг реформы ТКО в Нижнем Тагиле не сказали в своих докладах ничего.

Нижний Тагил, служба информации

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