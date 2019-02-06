В Нижнем Тагиле состоялся очередной пикет против мусорной реформы (СКРИН)

Сегодня около 17-00 напротив администрации Нижнего Тагила состоялся одиночный пикет против мусорной реформы, прямую трансляцию которого вело интернет-сообщество «Тагил за перемены».

Молодой человек, который представился Ярославом, вышел на площадь с плакатом, на котором обращался к главе города Владиславу Пинаеву с вопросом – «Вы с тагильчанами или против тагильчан?» и требованием «Отмените мусорную реформу!»

Добавим, что в воскресенье в Тагиле состоялся митинг, посвященный той же проблеме, но никто из чиновников к митингующим не вышел. Тогда они решили каждый день проводить одиночные пикеты у мэрии, пока их не услышат. Впрочем, вряд ли глава города сможет им помочь, даже если захочет, – это не в его компетенции.

Как уже сообщал «Новый День», регоператором по работе с коммунальными отходами в Нижнем Тагиле и на всем севере области является компания «Рифей», приближенная к тюменским олигархам Боброву и Бикову. Причем Свердловская область ‒ не единственный регион России, мусором которого активно интересуются их представители. В частности, их компании (помимо Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле) стали региональными операторами на Ямале и в Омской области. Кроме того, в конце февраля в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми пройдет слушание по иску «Рифея» к Свердловскому министерству энергетики и ЖКХ. Тюменцы не оставляют попыток оспорить результаты конкурса, которое проводило ведомство, по выбору регионального оператора для другой территории Среднего Урала ‒ Восточной зоны, куда вошли 34 муниципальных образования, включая Екатеринбург и Каменск-Уральский. Напомним, пока регоператором этой зоны является ЕМУП «Спецавтобаза».

Нижний Тагил, служба информации

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