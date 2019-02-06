Компания тюменских олигархов не оставляет попыток отбить Восточную зону: назначено новое слушание

В конце февраля в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми пройдет слушание по иску тюменской компании «Рифей», которая стала региональным «мусорным» оператором Северной зоны Свердловской области, к министерству энергетики и ЖКХ региона. Тюменцы не оставляют попыток оспорить результаты конкурса, которое проводило ведомство, по выбору регионального оператора для другой территории Среднего Урала ‒ Восточной зоны, куда вошли 34 муниципальных образования включая Екатеринбург и Каменск-Уральский. Напомним, регоператором этой зоны стало ЕМУП «Спецавтобаза».

В «Рифее» на запрос редакции «Нового Дня» с просьбой раскрыть содержательную часть апелляции и прокомментировать конечную цель судебной тяжбы ответили отказом. «Мы не будем это комментировать», ‒ сообщили в пресс-службе тюменской компании.

Сам конкурс по выбору регоператора прошел еще в январе прошлого года. Весной 2018-го «Рифей» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу, заявив, что конкурс был проведен с нарушениями. Однако в УФАС региона пришли к выводу, что все было законно. Спустя еще несколько месяцев, незадолго до начала реформы, тюменцы вновь попытались оспорить результаты выбора регоператора Востока, но уже в Арбитражном суде Свердловской области, но вновь их требования не были удовлетворены. Инстанция признала законность конкурса.

Перед самым Новым годом на общей пресс-конференции, где собрались все три свердловских регоператора ‒ «Рифей», «Спецавтобаза» и «ТБО Экосервис», было заявлено, что конфликт исчерпан, а его стороны приступают к работе. Но тюменская компания снова решила предъявить свои претензии на Восточную зону Свердловской области.

«Уже есть решение арбитражного суда, признавшего процедуру проведения торгов и заключения контрактов правильными. Возможно, юристы «Рифея» захотели еще раз убедиться, что неправы. У министерства подписаны все контракты, и с 1 января ЕУМП «Спецавтобаза» приступило к выполнению функций регионального оператора в полном объеме», – ранее говорил «Новому Дню» Николай Смирнов. Позиция министерства по этому поводу не поменялась.

Надо напомнить, что тюменская компания близка к структурам владельцев энергобизнеса Артема Бикова и Алексея Боброва. Игорь Шило, который, согласно сведениям из открытых источников, был одним из учредителей «Рифея», является заместителем гендиректора «Корпорации СТС», согласно сайту компании. Ее, в свою очередь, контролируют тюменские бизнесмены. Свердловская область ‒ не единственный регион России, мусором которого активно интересуются представители Боброва и Бикова. В частности, их компании (помимо Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле) стали региональными операторами на Ямале и в Омской области. В других субъектах получить право работать с коммунальными отходами им не удалось. Так, в Курганской области соглашение с тюменским ООО «Компания «Рифей», входящим в бизнес-империю Бикова и Боброва, было расторгнуто по требованию УФАС региона. Неофициально сообщалось, что инициатором разрыва отношений при поддержке федерального центра выступил врио губернатора Вадим Шумков, назвавший тарифы энергоолигархов необоснованными. «Смысл реформы в появлении новых полигонов, сортировочных заводов, переработке. А у нас инвестсоставляющей нет, а рост тарифа есть – за счет изменения территориальной схемы обращения с отходами. Количество полигонов в схеме сократили, расстояние до них удлинили, что повлекло рост затрат на транспортировку ТКО до мест обработки и захоронения. Людям фактически приходилось бы платить за воздух», – ранее объяснял «Новому Дню» замгубернатора Курганской области Андрей Саносян.

Похожая ситуация сложилась и в Ханты-Мансийском автономном округе. Там конкурсы по отбору регоператоров по двум зонам прошли весной прошлого года. Победу в обоих случаях одержала компания окружных властей ‒ АО «Югра-Экология». Два других участника – фирмы «Рифей» и «Утилитсервис» заявили о нарушениях и решили оспорить результаты через суд. Пока что ‒ до момента завершения новой конкурсной процедуры ‒ обязанности регоператора будет выполнять АО «Югра-Экология».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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