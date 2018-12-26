Свердловские «мусорные» операторы не смогли объяснить, за что собираются брать больше денег с населения (ФОТО)

Сегодня все три свердловских региональных оператора, которые с января 2019 года станут собирать с населения деньги за обращение с ТКО, провели пресс-конференцию.

Напомним, для Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле ‒ это компания «Рифей», для Западной с центром в Первоуральске ‒ это ТБО «Экосервис», для Восточной, самой большой, с центром в Екатеринбурге ‒ это ЕМУП «Спецавтобаза». По новым правилам, за мусор придется платить по числу прописанных в квартире ‒ около 150 рублей в месяц с человека. Расценки на обращение с отходами сильно подскочат, об этом «Новый День» уже писал ранее. Кроме этого в ближайшие годы в мусорной сфере ничего фактически не поменяется ‒ отходы будут свозить на те же старые полигоны, которые уже близки к критическому заполнению. В этом фактически признались представители всех трех компаний. «Изменится системный подход к предоставлению данной услуги. Сегодня жители города формируют завтрашний день, но сегодня мы не можем сказать, что будет в перспективе, я уверен, что нас ждет светлое будущее», ‒ заявил депутат екатеринбургской гордумы, директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

Говоря о светлом будущем, он, вероятно, имел в виду основную цель всей масштабной мусорной реформы ‒ строительство новых мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов, новых экологичных полигонов для хранения отходов. Но пока регоператоры не думают об этом. Надо отметить, что в тариф «Спецавтобазы», который предприятие предоставило в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, практически не заложена инвестиционная составляющая, за счет которой и должно происходить строительство всей нужной инфраструктуры.

Источники «Нового Дня» полагают, что уже в ближайшем будущем жителей Восточной зоны ждет рост тарифа. Впрочем, представитель «Спецавтобазы» не смог ответить на этот вопрос, почему-то переадресовав его чиновникам, хотя запрашивает тариф именно региональный оператор. «Я бы просил отнестись с пониманием к ситуации. Данный вопрос больше не ко мне, как к тому, кто будет работать на земле, то есть к регоператору. Этот вопрос [должен быть] адресован министерству энергетики и ЖКХ, РЭК. Нам для начала необходимо понимать, как будет осуществляться эта услуга с точки зрения ее реализации по сбору денежных средств с населения. Только после этого можно будет рассуждать о перспективах и светлом будущем», ‒ заявил Вихарев.

Действительно, у регоператоров есть временной люфт, когда они имеют право не строить новые полигоны, сортировочные мощности и перерабатывающие заводы. Ранее Госдума РФ одобрила т.н. переходный период ‒ до 2024 года региональные операторы могут свозить мусор на свалки, которые не включены в государственный реестр и не имеют лицензий. Но очевидно, что подготовка к масштабному строительству должна вестись уже сейчас. «Объекты инфраструктуры обозначены у нас на терсхеме. Все разбито на два этапа. Первый – обращение с отходами так, как происходит сейчас. Просто потоки направления меняются. Второй этап – это строительство инфраструктуры», ‒ напомнил директор «Рифея» Федор Потапов.

Он же подтвердил, что РЭК на заседании правления срезала тарифы региональным операторам ‒ все три компании просили утвердить плату для населения выше, чем сейчас, что косвенно подтверждает информация о росте тарифа в будущем. «У нас было предложение, а РЭК утвердил те расходы, которые посчитал экономически обоснованными. Будем стараться в эти тарифы уложиться, организовать свою деятельность так, чтобы услуга не ухудшилась», ‒ добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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