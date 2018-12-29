Схватка мусорных операторов продолжается: «Рифей» пытается обжаловать судебное решение по спору со «Спецавтобазой»

В картотеке арбитражного суда Свердловской области появилась апелляционная жалоба на решение от 10 декабря 2018 года, по которому суд по иску компании «Рифей» отказался признать недействительным прошлогодний конкурс по отбору регионального оператора, единственным участником и победителем которого стало ЕМУП «Спецавтобаза».

Операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами в Свердловской области окончательно определились в мае этого года. Запад региона достался в обслуживание компании «ТБО «Экосервис», северная часть – компании «Рифей», а Екатеринбург и восток области еще в январе 2018 года отошли на обслуживание ЕМУП «Спецавтобаза». В октябре «Рифей» попытался оспорить результаты январского конкурса и тем самым отстранить конкурента.

Спустя два месяца разбирательств, выслушав позицию регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также УФАС и областной прокуратуры, суд в удовлетворении иска отказал. Мотивы апелляционной жалобы понятны, однако содержательная часть пока неясна. В пресс-службе компании затруднились с ответом, а телефон Анастасии Анисимовой, пресс-секретаря холдинга энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, к структурам которого относится компания «Рифей», выключен.

Меж тем региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов назвал происходящее проявлением конкурентной борьбы: «Уже есть решение арбитражного суда, признавшего процедуру проведения торгов и заключения контрактов правильными. Возможно, юристы «Рифея» захотели еще раз убедиться, что неправы. У министерства подписаны все контракты, и с 1 января ЕУМП «Спецавтобаза» приступает к выполнению функций регионального оператора в полном объеме», – прокомментировал РИА «Новый День» Николай Смирнов.

Директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев пообещал прокомментировать ситуацию позднее. На недавней пресс-конференции он заявил, что конфликт с «Рифеем» исчерпан.

Екатеринбург, Максим Фадейков

Екатеринбург. Другие новости 29.12.18

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