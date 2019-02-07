«Преимущество – в том, что тариф самый высокий?»: полпред Цуканов устроил в Тагиле разнос из-за мусорной реформы

Сегодня с официальным визитом в Нижнем Тагиле находится полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он проводит в городе совещание, посвященное экологической обстановке в городе. Отдельно полпред затронул тему, напрямую связанную с состоянием окружающей среды – мусорную реформу, и устроил местным властям настоящий разнос.

По словам Цуканова, в Нижнем Тагиле и всей северной зоне Свердловской области, которую обслуживает компания «Рифей», самый высокий тариф на обращение с ТКО в регионе, что вызывает возмущение жителей области. «С этой точки зрения территория Нижнего Тагила – это территория особого риска. Надо рассказывать людям, почему тариф вырос, и как будет улучшаться экологическая обстановка. Люди должны знать, за что они платят деньги. Важно обратить особое внимание на жалобы граждан и юридических лиц. Главе города вместе с властями региона надо объяснить, почему тарифы стали выше. Нужно установить контроль над регоператором. В Нижнем Тагиле хотят построить новый полигон и мусоросортировочный комплекс – надо выбрать безопасное место и прислушаться в этом вопросе к населению. Не рядом с жильем, чтобы не отражалось на качестве жизни людей», – сказал Цуканов.

В ходе обсуждения вопроса между полпредом и мэром разыгрался интересный диалог:

«В.Пинаев: создана рабочая группа, в нее входят жители, РЭК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование тарифа.

Н.Цуканов: преимущество – это то, что тариф самый высокий?

В.Пинаев: какой РЭК сделал.

Н.Цуканов: завод МСК хотите окупить за счет тарифа? Далеко полигон?

В.Пинаев: доставка, строительство нового полигона учтено…

Н.Цуканов: я задаю вопросы, в которых разбирался неглубоко. Я как житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, как? Почему он в Пышме столько, а тут столько? Почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ. Тариф должен быть раскрыт, тогда и вопросов населения не будет меньше.

В.Пинаев: там целый ряд составляющих, в двух словах не объяснишь. Весь пакет документов открытый и прозрачный. Вопросы возникают – мы объясняем».

При этом ни губернатор Куйвашев, ни министр природных ресурсов Алексей Кузнецов на выступление полпреда по поводу волнений вокруг реформы ТКО в Нижнем Тагиле не сказали в своих докладах ничего.

Добавим, сегодня о тарифах «Рифея» у себя на странице в фейсбуке высказался и депутат Госдумы от Нижнего Тагила, единоросс Алексей Балыбердин. Некоторое время назад народный избранник написал несколько запросов в различные инстанции, в том числе – Генпрокуратуру, с просьбой объяснить ему, из чего складывается тариф «Рифея», и не намерен ли регоператор его снизить. На что «Рифей» депутату в конце концов ответил – нет, не намерен. Так как снижение тарифа неизбежно повлечет за собой нарушение обязательств, которые компания взяла на себя перед областным МинЖКХ.

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