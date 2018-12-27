Пять вопросов и ответов про мусорную реформу, которая коснется всех

С января 2019 года жители практически всех регионов России (кроме нескольких субъектов, которым правительство одобрило отсрочку), начнут платить за обращение с бытовым мусором по-новому. Несмотря на то, что реформу обсуждают уже не первый год, у простых граждан, которым придется оплачивать новые счета, много вопросов. «Новый День» собрал самые популярные из них и составил FAQ по реформе.

1. На сколько вырастет плата для меня с 1 января 2019 года?

Универсального ответа для жителей Свердловской области нет. Во-первых, зависит от того, в каком доме вы живете ‒ многоквартирном или частном. Во-вторых, какова площадь вашей квартиры. В-третьих, от того, сколько человек в ней зарегистрировано. В-четвертых, от территории, на которой вы проживаете.

К примеру, вы живете в квартире площадью 75 квадратных метров в многоэтажке в Екатеринбурге, с вами проживают еще три человека. Сейчас вы платите около 111 рублей в месяц. Будете платить с нового года ‒ по 600 рублей в месяц. Это связано с тем, что сейчас плата рассчитывается исходя из площади квартиры, а с нового года будет считаться в зависимости от числа проживающих.

Если вы живете семьей из трех человек в частном доме, например, в деревне Чусовая, то, скорее всего, вы сейчас вообще не платите за вывоз мусора. С нового года придется платить по 400 рублей в месяц.

Все тарифы мы публиковали вот здесь.

2. Кому я буду платить?

Региональному оператору. Но его полномочия начинаются, как говорится в постановлении правительства РФ, только с момента погрузки мусора в машину. Обслуживание контейнерных площадок не входит в обязанности компании. Поэтому придется платить еще и управляющей компании или товариществу собственников жилья, которые будут брать деньги из строки «Содержание жилья» на то, чтобы наводить порядок на контейнерной площадке.

Сколько это будет стоить владельцам квартир и домов, неизвестно. УК и ТСЖ практически никогда не раскрывают состав пункта «Содержание жилья», некоторые из них уже начали пугать собственников, что на эту статью расходов будут уходить чуть ли не все деньги, которые платят граждане.

3. Что будет, если я не стану платить?

На первых порах, скорее всего, ничего. Такая же ситуация была со сборами на капитальный ремонт. Но когда накопится существенный долг, на вас, вероятно, подадут в суд и принудят оплатить все.

Кроме того, если вы получаете субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, вас ее лишат, если у вас будет долг.

4. В других регионах жители будут платить так же много, как мы?

Нет. Например, в Челябинской области тарифы меньше. В Челябинском кластере жители многоквартирников будут платить по 67,59 рубля с человека, индивидуальных домов ‒ 52,18 рубля. В Карабашском тарифы будут составлять 77,02 рубля для многоэтажек и 59,46 рубля для частного сектора. В Кыштымском ‒ 63,22 и 48,81 рубля соответственно.

В Пермском крае пошли по другому пути и решили не взимать плату по числу зарегистрированных в квартире, а остаться при прежней схеме, когда расчеты идут от площади жилья. Владелец квартиры площадью 50 квадратных метров будет платить в месяц около 169 рублей. Правда, в частном секторе все же будет применяться подушевой принцип ‒ около 71,6 рублей в месяц с человека.

5. Зачем и кому нужна мусорная реформа?

Как объясняют чиновники, реформа необходима. Сейчас недобросовестные компании, занятные вывозом мусора, часто сгружают его в ближайший лесок, плодя свалки. Другие ‒ отвозят на переполненные полигоны, которые наносят вред окружающей среде. Есть и отличившиеся граждане, которые не платят за вывоз мусора, а сами сносят его на окраины. Таких стихийных свалок десятки в одном только Екатеринбурге. Если посмотреть с этой точки зрения, то реформа действительно нужна, потому что региональные операторы, собирающие с нас плату, должны на наши с вами деньги построить новые современные полигоны, которые не будут отравлять природу, сортировочные линии и заводы по переработке вторсырья.

Правда, есть одно но ‒ власти разрешили региональным операторам пока не строить полигоны и заводы. Отсрочку дали до 2023 года. Поэтому в ближайшие четыре года ничего фактически не изменится, позитивного эффекта для экологии не будет – зато денег с населения будут собирать больше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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