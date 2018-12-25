Свердловчане будут платить за мусор дважды. Подробности о новой реформе по обращению с ТКО

Жители многоквартирных домов в Екатеринбурге стали получать уведомления от своих управляющих компаний о том, что собственникам необходимо провести собрание и проголосовать за заключение договора с региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов. «В противном случае управляющая компания добавит дополнительные строчки в квитанции», ‒ сказано в объявлении УК «Радомир-инвест».

Жители многоэтажки на улице Высоцкого, получившие предупреждение от управляющей компании, связались с клиентским отделом, чтобы выяснить, о каких «дополнительных строчках» идет речь. «РЭК утвердил тариф 148 рублей с человека за вывоз мусора. Если вы договариваетесь с регоператором, который конкурсом выбран, то он будет мусор вывозить, сам обслуживать контейнерную площадку, сам работать с должниками. Вы будете платить только за себя. Если с регоператором не заключите договор, то мы будем брать деньги с вас за уборку территории. В том числе и за должников, которые за вывоз мусора не платят. И брать эти деньги мы будем из строки «Содержание жилья». А все ремонты, которые проводятся в доме, то бишь покраска, побелка, аварийное восстановление стояка ‒ все берется со статьи «Содержание жилья». Автоматически [с Нового года] будет новая строчка в квитанции, которая исключает из «Содержания жилья» денежные средства, причем немалые. И ремонтов у вас в доме тогда не будет никаких», ‒ пояснили в клиентском отделе «Радомир-инвеста», добавив, что «очень ждут голосов собственников». Аудиозапись беседы есть в распоряжении редакции «Нового Дня».

На горячей линии по новым правилам обращения с твердыми коммунальными отходами «Новому Дню» пояснили, что региональный оператор ‒ в случае с Екатеринбургом это «Спецавтобаза» ‒ не отвечает за обслуживание контейнерных площадок, и в УК «Радомир-Инвест», мягко говоря, вводят в заблуждение своих клиентов. «За обслуживание контейнерной площадки отвечает управляющая компания. Раньше все входило в одну стоимость, а теперь нет, теперь все разделено: вывоз ‒ мы, обслуживание ‒ УК. Наша ответственность начинается с момента погрузки ТКО в машину», ‒ сообщили на горячей линии.

Как уточнили в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, действительно, в тариф регионального оператора не заложены средства на обслуживание контейнерных площадок. В случае, если собственники многоквартирного дома принимают решение заключить прямой договор с регоператором, как настаивают представители управляющих компаний, фактически никто убирать площадки не будет ‒ эта обязанность ляжет на плечи жильцов.

Между тем, как писал «Новый День», ранее из строки «Содержание жилья» во всех муниципальных образованиях Свердловской области была исключена плата за обращение с коммунальными отходами. Платеж снизился несущественно ‒ в среднем, из тарифа убрали по одному рублю. Предполагалось, что вся «мусорная» составляющая из «Содержания жилья» уйдет, поскольку появится новый тариф ‒ «Обращение с ТКО». В Екатеринбурге он, напомним, составляет около 150 рублей.

Фактически же выходит, что жители Екатеринбурга будут платить дважды ‒ деньги будут брать и УК из «похудевшей» строки «Содержание жилья» на обслуживание контейнерных площадок, и региональный оператор из новой строчки «Обращение с ТКО».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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