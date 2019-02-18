Обслуживание «мусорного» имущества муниципалитетов повесили на свердловчан: так решили депутаты

С января 2019 года все муниципальные образования Свердловской области должны были снизить размер тарифа на содержание жилья для владельцев квартир в многоэтажках ‒ на ту сумму, которая ранее тратилась на вывоз мусора. Напомним, с января в числе коммунальных услуг появилась новая строчка ‒ «Обращение с твердыми коммунальными отходами», которая предполагает и вывоз, и сортировку, и захоронение мусора. Так что снижение было логичным и обоснованным.

Однако нашлись муниципалитеты, которые не только не урезали плату по строке «Содержание жилья», но и даже повысили ее. Так случилось в Заречном. О жалобах жителей «Новому Дню» рассказала главред газеты «Зареченская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. По ее информации, с 1 января плата по строке «Содержание жилья» в городе существенно выросла, в том числе местные депутаты накинули по 1,73 рубля за квадратный метр за «Работы по организации и содержанию мест накопления ТКО».

При этом строчка «Услуги сбора и вывоза ТКО» из квитанций действительно исчезла ‒ ранее зареченцы платили по ней 2 рубля 70 копеек за квадратный метр (согласно решению городской думы от 28 декабря 2017 года N 154-Р). В итоге «Содержание жилья» подорожало на 3,75 рубля ‒ за счет повышения стоимости других составляющих, например, уборки мест общего пользования, текущего ремонта, и так далее. Все пункты прописаны в решении думы № 136-Р от 27.12.2018 года.

Интересно, что практически во всем Заречном контейнерные площадки и все на них находящееся ‒ это собственность муниципалитета, однако в мэрии посчитали, что нести расходы на их обслуживание должны жители. За те деньги, что будут платить зареченцы по новой строчке, в администрации городского округа обещают привести в соответствие с санитарными требования сами площадки, заменить 10% контейнеров и отремонтировать те, которые сломались, установить ограждения у площадок и отремонтировать асфальт под ними, чистить территорию от снега и грязи, мыть и дезинфицировать сами баки и так далее.

Напомним, ранее в Екатеринбурге управляющие компании стали угрожать собственникам квартир в многоэтажках, что расходы на обслуживание контейнерных площадок теперь будут «съедать» большую часть денег, которые поступают на счета по строке «Содержание жилья» (тариф не был увеличен для жителей уральской столицы с 2019 года, ‒ прим. ред.). «Мы будем брать деньги с вас за уборку территории [контейнерных площадок]. В том числе и за должников, которые за вывоз мусора не платят. И брать эти деньги мы будем из строки «Содержание жилья». А все ремонты, которые проводятся в доме, то бишь покраска, побелка, аварийное восстановление стояка ‒ все берется со статьи «Содержание жилья». Автоматически [с Нового года] будет новая строчка в квитанции, которая исключает из «Содержания жилья» денежные средства, причем немалые. И ремонтов у вас в доме тогда не будет никаких», ‒ говорили «Новому Дню» в клиентском отделе УК «Радомир-инвест».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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