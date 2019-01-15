Путин утвердил создание единого мусорного оператора России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Данная организация в форме публично-правовой компании (ППК) возьмет на себя функции единого федерального мусорного оператора. Учредителем выступает Минприроды. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Компания должна будет сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора. Кроме того, РЭО займется разработкой проектов нормативных актов по утилизации отходов, экспертизой полигонов ТБО, заключением соглашений с международными организациями по «мусорным» вопросам. Оператор станет привлекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, а также разрабатывать программы господдержки таких проектов и контролировать их финансирование.

В наблюдательный совет новой организации войдут первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев и глава Минпромторга Денис Мантуров. Гендиректора компании будут назначать на три года. Из президентского указа следует, что правительству поручено в трехмесячный срок утвердить устав оператора и положение о набсовете. В этот же срок необходимо определить состав федерального имущества, которое передадут компании. Компания будет зарегистрирована и находится в Москве. Финансирование РЭО получит уже в текущем году из бюджета. Единая и региональные системы учета твердых отходов должны появиться до 1 января 2020 года.

Как напоминает РБК, ранее Кобылкин рассказал, что в 2019 году 69 российских субъектов перешли на новую систему обращения с твердыми отходами; в течение текущего года построят около 40 заводов, а к 2024 году их число увеличится до 200. На эти цели из бюджета планируется выделить до 60 млрд рублей. По словам Дмитрия Кобылкина, на каждый выделенный из бюджета рубль министерство ожидает 2-3 рубля вложений бизнеса.

Строительством мусороперерабатывающих комплексов уже заинтересовался целый ряд крупных компаний, следует из презентации рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов, созданной по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Общая стоимость проекта – 290 млрд рублей, из которых 180 млрд рублей – частные инвестиции. Взамен компании обещают компенсировать до 30% затрат на строительство комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга оборудования.

По словам Дмитрия Кобылкина, на финансирование работы РЭО до 20124 года направят 15 млрд рублей экосбора, однако этих средств недостаточно. По оценкам министра, для создания инфраструктуры по сортировке и переработке мусора может потребоваться 100 млрд рублей, впрочем, эти расходы пока не имеют обоснования.

Согласно данным Минприроды, ежегодно в России производится порядка 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, а перерабатывается лишь 5 млн тонн. План на 2024 год составляет 42 млн тонн.

Москва, Иван Гридин

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