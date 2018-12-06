«Это будет взрыв и катастрофа»: депутаты Госдумы ополчились против «мусорной реформы»

Всем политическим партиям стоит объединить усилия и через суд потребовать отменить «мусорную реформу». С таким предложением к народным избранникам, как передает корреспондент РИА «Новый День», обратился уральский депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Он напомнил о решении членов оппозиционных фракций думы подать обращение в Конституционный суд РФ по скандальной пенсионной реформе, и предложил действовать аналогичным образом и в отношении «мусорных» преобразований.

«Только слепой не видит и не слышит, что страна гудит в преддверии «мусорной реформы», – констатировал он. – Мы все должны осознавать, что может произойти в январе, когда после новогодних праздников люди очнутся, а у них дворы завалены мусором. А в конце января они получат квитанции, и какими будут последствия того, что они увидят сумасшедший рост тарифов – предсказать нельзя».

Речь идет не о коммунальной услуге, а о введении нового налога с населения, заявил Ионин. Юридически любая коммунальная услуга предоставляется собственнику или группе собственников, как, например, в случае с водоснабжением или электроснабжением. При этом обезвреживание и захоронение отходов влияет на экологию, то есть на благоприятную среду для жизнедеятельности человека.

«То есть, мы по сути признаем, что деньги берут с людей за реализацию конституционной обязанности государства – в Конституции сказано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду», – пояснил депутат.

Ионин также отметил, что в отличие от других коммунальных услуг, за эту нельзя потребовать перерасчета. «Вывод – это обязательный платеж, а такие платежи по закону называются налогами. Вводить неучтенные налоги в стране запрещено», – указал парламентарий.

Ионин сообщил, что «Справедливая Россия» предлагает оппозиции объединить свои силы так же, как в случае с пенсионной реформой, по поводу которой составлено обращение в Конституционный суд. «Мусорная реформа ничем не уступает пенсионной», – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил про Архангельскую область, где «до 30 тысяч человек вышли на улицы, а ведь это Поморье, спокойная территория, которая никогда не отличалась буйным политическим нравом».

Депутат сообщил, что в его родном Екатеринбурге пока мусорный платеж в коммунальной квитанции составляет 1,59 рубля, то есть с двухкомнатной квартиры получается 60-70 руб. «Вчера нам утвердили новый тариф – 150 рублей с человека, – сообщил он. – Это в два раза выше, если прописаны двое. Где у нас ограничения роста тарифов, что он не может быть выше инфляции? А если четверо прописаны? В Красноярске подсчитали – в 50 раз вырастет тариф! Понятно, почему местные депутаты обратились с просьбой перенести реформу. Понятно, почему Москва и Питер перенесли, у них хватило сил и лоббистских ресурсов, чтобы понять, что сегодня эта реформа не может быть реализована на их территории».

По оценке Ионова, еще жестче могут встретить реформу в сельских территориях, которые «никогда не платили за вывоз мусора». Там, как считает депутат, никакие мусорные контейнеры и площадки 1 января не появятся – зато в квитанции в конце января возникнет сумма примерно в тысячу рублей. Учитывая, что зарплаты на селе зимой в среднем составляют 10 тысяч рублей, а многие и вовсе выживают на пенсии, эта сумма покажется людям нереальной. «Это будет взрыв и катастрофа», – заявил депутат.

Ионин также отметил, что о необходимости переноса реформы говорят и многие главы городов и регионов России. «Не говорят об этом только те губернаторы, у которых дружественные структуры стали региональными операторами», – пояснил он.

«Люди выходят на митинги, мы уже не можем их остановить словами про раскачивание лодки, и этим могут воспользоваться недружественные силы, внешнеполитические силы», – спрогнозировал депутат.

Ранее на правительственном часе в Госдуме министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин признал, что не все регионы готовы к внедрению реформы, однако заявил, что переносить ее нельзя – поскольку однажды она уже была перенесена на три года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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